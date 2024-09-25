«Челси» ведет переговоры с Qatar Airways о титульном спонсорстве. Название авиакомпании разместят на игровой форме (Sky Sports)
«Челси» ведет переговоры с Qatar Airways о титульном спонсорстве.
Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солекол, лондонский клуб может разместить название компании на игровой форме, однако сделка еще не согласована.
Помимо катарцев, «Челси» ведет переговоры о спонсорской поддержке с двумя другими крупными авиакомпаниями.
Команда начала сезон без титульного спонсора после того, как закончился срок действия соглашения с Infinite Athlete.
Clearlake готова выкупить долю Боули в «Челси» или заключить с ним соглашение, чтобы он не имел влияния в клубе
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Каве Солекола
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