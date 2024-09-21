«Челси» хочет перевести иск агента Зума к клубу и Грановской в арбитраж, Руби настаивает на суде

«Челси» считает, что иск агента Зума к клубу и Марине Грановской подан с ошибкой.

В октябре 2022 года стало известно , что известный британский агент пытался шантажировать Грановскую и угрожать ей в период, когда она работала над продажей клуба Романа Абрамовича консорциуму во главе с Тоддом Боули . Он требовал 300 тысяч фунтов за участие в дорогостоящем трансфере.

Позже стало известно, что это Саиф Руби отправил электронное письмо с требованием комиссии за трансфер Курта Зума из «Челси» в «Вест Хэм». В апреле 2024 года агент Зума был признан невиновным по делу об угрозах Грановской.

После этого Руби подал многомиллионный иск в отношении Грановской и «Челси ». Он утверждает, что ему все еще причитаются деньги за трансфер.

Как сообщает The Telegraph, «Челси» считает, что иск агента был подан неправильно и что спор о трансфере Зума должен быть передан в арбитраж. Клуб подаст ходатайство об отклонении иска и отзыве его из суда.

«Челси» настаивает на том, что иск подан ошибочно, клуб ссылается на правила Футбольной ассоциации Англии (FA), согласно которым споры с агентами должны решаться в арбитраже, а не в суде (арбитражный суд или арбитраж – форма альтернативного разрешения споров, при которой стороны юридического спора высказывают свои позиции для разрешения независимой третьей стороне – Спортс’‘).

Руби же уверен, что дело должно рассматриваться в суде. Его представитель заявил: «Челси» и Грановская явно заинтересованы в том, чтобы иск не был рассмотрен в суде, учитывая текущие расследования в отношении клуба и его деятельности при прежнем владельце».

Напомним, что летом 2021 года «Челси» продал Зума за 30 миллионов фунтов. 31 августа 2024-го «Вест Хэм » отдал Зума в аренду саудовскому клубу «Аль-Оруба ».

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