Фонт о бюджете «Барсы»: «Доходы от «Камп Ноу» пойдут на погашение долгов, контракты Гави, Педри и Ямаля нужно улучшить. Купить Холанда мы не сможем, хватит продавать иллюзию»

Виктор Фонт считает, что «Барса» не сможет подписать Эрлинга Холанда.

«Все еще хуже, чем в прошлом году. Такова реальность. [Бюджет] сократился с 894 до 893 миллионов евро. Хуже всего, что все это вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Доход, который начнет приносить «Камп Ноу », пойдет на погашение долгов.

Сейчас расходы на зарплаты игроков составляют 510 миллионов евро, но эта цифра будет стремительно расти, потому что контракты Ямаля , Педри и Гави устарели и нуждаются в улучшении. Эта директива также предусматривает увеличение расходов.

Если мы не закроем свои долги, то не сможем подписать Холанда . Хватит врать и продавать иллюзию», – сказал экс-кандидат в президенты «Барселоны».

«Барселона» с убытком в 91 млн евро завершила сезон-2023/24. Клуб получил рекордный доход от продажи игроков и спонсорских сделок

«Барса» должна уже 2,48 млрд евро, а доходы ниже, чем при Бартомеу – худшая ситуация в нашей истории. У Лапорты тот же стиль – неумение управлять и лживые отчеты». Фонт о финансах клуба