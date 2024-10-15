Фонт о бюджете «Барсы»: «Доходы от «Камп Ноу» пойдут на погашение долгов, контракты Гави, Педри и Ямаля нужно улучшить. Купить Холанда мы не сможем, хватит продавать иллюзию»
«Все еще хуже, чем в прошлом году. Такова реальность. [Бюджет] сократился с 894 до 893 миллионов евро. Хуже всего, что все это вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Доход, который начнет приносить «Камп Ноу», пойдет на погашение долгов.
Сейчас расходы на зарплаты игроков составляют 510 миллионов евро, но эта цифра будет стремительно расти, потому что контракты Ямаля, Педри и Гави устарели и нуждаются в улучшении. Эта директива также предусматривает увеличение расходов.
Если мы не закроем свои долги, то не сможем подписать Холанда. Хватит врать и продавать иллюзию», – сказал экс-кандидат в президенты «Барселоны».
«Барселона» с убытком в 91 млн евро завершила сезон-2023/24. Клуб получил рекордный доход от продажи игроков и спонсорских сделок
«Барса» должна уже 2,48 млрд евро, а доходы ниже, чем при Бартомеу – худшая ситуация в нашей истории. У Лапорты тот же стиль – неумение управлять и лживые отчеты». Фонт о финансах клуба
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий