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«Барселона» завершила сезон-2023/24 с убытками в 91 млн евро. Клуб получил рекордный доход от продажи игроков

«Барселона» представила финансовый отчет по итогам прошлого сезона.

Каталонский клуб сообщил, что завершил сезон-2023/24 с чистым убытком в 91 млн евро, несмотря на достигнутый профицит в размере 12 млн евро.

В прошлом сезоне «Барселоне» удалось достичь рекордного уровня спонсорских доходов – свыше 210 млн евро. Кроме того, клуб получил рекордную прибыль от трансферов – более 80 млн евро. Уточняется, что прибыль от продажи игрока учитывается лишь в том случае, если сумма трансфера превышает оценочную трансферную стоимость.

Также сообщается о рекордном обороте дочерней компании BLM, занимающейся мерчендайзингом – около 110 миллионов евро, что на 72% больше, чем в 2018 году.

Расходы на зарплаты сократились на 170 млн евро по сравнению с прошлым сезоном – с 670 до 500 млн евро. Это позволило «Барселоне» достичь рекомендуемых УЕФА показателей – от 55% до 70% доходов клуба.

Отмечается, что игра на стадионе «Монжуик» привела к снижению годовой выручки более чем на 100 миллионов евро, однако клуб компенсировал эти убытки, максимально ускорив реконструкцию «Камп Ноу».

Также сообщается, что «Барселоне» удалось скорректировать дефицит в других видах спорта – так, баскетбольная команда сократила дефицит до исторического минимума в 10 миллионов евро, а женская команда получила прибыль в размере 0,6 миллиона евро.

В целях сокращения расходов «Барселона» придерживается политики строгого контроля, ограничивая несущественные операционные траты, необходимые для функционирования организации. Также клуб значительно сократил общий объем инвестиций по сравнению со средним показателем за последние годы.

Также «Барселона» зафиксировала списание задолженности, связанной с действиями Bridgeburg Invest из-за невыплат со стороны некоторых инвесторов. Сумма, зафиксированная как чрезвычайные расходы, составила 141 миллион евро до вычета налогов. Однако клуб по-прежнему уверен в жизнеспособности компании, а также в наличии бизнес-плана, который позволит получать постоянный доход в ближайшем будущем.

По итогам текущего сезона «Барселона» ожидает увеличения доходов за счет частичного возвращения на «Камп Ноу», а также роста прибыли от прав на трансляцию матчей в связи с изменением формата Лиги чемпионов. Также ожидается дальнейщший рост спонсорских доходов и увеличение прибыли от продаж в сфере физической и электронной коммерции. Клуб прогнозирует положительный результат в размере 5 миллионов евро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Барселоны»
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