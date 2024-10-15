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Гаскойн о шансах «Арсенала» на титул: «У них все шансы, Артета поразил меня. Виден дух соперничества с «Сити», но им не стоит зацикливаться друг на друге»

Пол Гаскойн оценил шансы «Арсенала» на чемпионство в этом сезоне.

– Между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» завязывается настоящее противостояние. Сможет ли «Арсенал» наконец выиграть АПЛ в этом сезоне?

– Я смотрел основные моменты. Боже, они просто выводят друг друга из себя. Было забавно, когда [Эрлинг Хааланд] бросил мяч в голову сопернику [Габриэлу]. Уже заметен дух соперничества.

Им [«Арсеналу»] не стоит зацикливаться на «Ман Сити», и наоборот. Нельзя фокусироваться только друг на друге, потому что есть и другие хорошие команды, понимаете? «Брентфорд» может внезапно начать показывать невероятный футбол. Есть команды, в которых нет игроков мирового класса, но они, похоже, делают свою работу.

– Как вы думаете, «Арсенал» сможет добиться успеха в этом сезоне?

– У них есть все шансы. Артета поразил меня. Я горжусь им. Я помню, как играл против него. Так же, как с Пепом Гвардиолой – я играл против него, и вот я уже в гребаном рехабе, а он возглавляет «Барселону» – что я, черт возьми, с собой сделал? У Артеты была возможность, у него есть игроки и деньги, – сказал бывший игрок сборной Англии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sports Casting
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПол Гаскойн
logoАрсенал
logoПеп Гвардиола
logoБрентфорд
logoГабриэл Магальяэс
logoЭрлинг Холанд
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