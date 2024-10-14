Рианчо о словах Глушенкова про пиво: «Неуместно употребление алкоголя после физических упражнений – такие вещи нужно знать каждому спортсмену»

Рауль Рианчо оценил слова Максима Глушенкова о пиве.

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил : «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

«Алкоголь способствует обезвоживанию организма.

Учитывая, что после игры вам необходима гидратация организма, употребление алкоголя после физических упражнений немного неуместно.

Я уважаю желания каждого игрока, но обычно рассказываю ребятам о том, насколько хорошими или плохими могут быть подобные привычки.

Такие вещи нужно знать каждому спортсмену. Данные знания необходимо внедрять в начале карьеры», – сказал бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо.