Рианчо о словах Глушенкова про пиво: «Неуместно употребление алкоголя после физических упражнений – такие вещи нужно знать каждому спортсмену»
Рауль Рианчо оценил слова Максима Глушенкова о пиве.
Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
«Алкоголь способствует обезвоживанию организма.
Учитывая, что после игры вам необходима гидратация организма, употребление алкоголя после физических упражнений немного неуместно.
Я уважаю желания каждого игрока, но обычно рассказываю ребятам о том, насколько хорошими или плохими могут быть подобные привычки.
Такие вещи нужно знать каждому спортсмену. Данные знания необходимо внедрять в начале карьеры», – сказал бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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