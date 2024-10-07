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  • «Реал» начал искать замену Карвахалю. Клубу уже предложили более 10 кандидатов, но в Мадриде понимают, что зимой будет сложно подписать нужного игрока (ESPN)
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«Реал» начал искать замену Карвахалю. Клубу уже предложили более 10 кандидатов, но в Мадриде понимают, что зимой будет сложно подписать нужного игрока (ESPN)

«Реал» начал поиск правого защитника на замену травмированному Дани Карвахалю.

Игрок получил травму в субботнем матче с «Вильярреалом» (2:0), у него подтвердился разрыв передней крестообразной связки, он пропустит от 8 до 10 месяцев.

По информации ESPN, клубу уже предложили более 10 игроков на эту позицию. Однако подписать самые привлекательные кандидатуры будет сложно, учитывая, что у них есть контракты с другими клубами. В связи с этим мадридцы считают, что найти подходящий вариант в январское трансферное окно будет затруднительно.

Длительное отсутствие Карвахаля оставляет Лукаса Васкеса единственным основным вариантом «Мадрида» на позицию правого защитника. При этом в клубе есть сомнения относительно его способности играть на этой позиции в качестве основного игрока. Карло Анчелотти хочет, чтобы клуб усилил свои оборонительные возможности, подчеркивает ESPN.

«Реал» продолжает следить за Трентом Александер-Арнолдом из «Ливерпуля» и Альфонсо Дэвисом из «Баварии», однако в обоих случаях задачу усложняют потенциальные переговоры с их клубами.

«Мадрид» стремится решить вопрос скорее и также будет искать более молодых игроков на рынке, которых можно будет подписать на долгий срок. Если же они не будут убеждены в целесообразности трансфера, то останутся в том же составе, как и летом после неудачной попытки приобрести Лени Йоро.

«Реал» продлил с Карвахалем контракт до 2026 года. Защитник выбыл на 8-10 месяцев

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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возможные трансферы
logoДаниэль Карвахаль
logoЛукас Васкес
logoТрент Александер-Арнолд
logoАльфонсо Дэвис
logoЛени Йоро
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