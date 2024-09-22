У «Реала» по-прежнему большой интерес к Дэвису. Все будет зависеть от переговоров между «Баварией» и Альфонсо
Интерес «Реала» к Альфонсо Дэвису по-прежнему велик.
По данным Фабрицио Романо, защитник входит в список целей мадридского клуба, но все будет зависеть от переговоров по контракту между «Баварией» и футболистом.
Если Дэвис не продлит контракт до января, «Реал» попытается продвинуться в переговорах, чтобы достичь соглашения и подписать его. Сейчас мадридцы не спешат, в том числе и потому, что Ферлан Менди только что договорился о новом контракте.
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
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