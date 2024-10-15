Москвичев о тратах в Оренбурге: «100 тысяч рублей со съемом квартиры хватит. В Питере примерно так же было. Если жить с девушкой – 150 тысяч»

Богдан Москвичев рассказал, сколько тратит в Оренбурге.

– Сколько денег в месяц нужно игроку «Оренбурга» для комфортной жизни в городе?

– Знаю, что сейчас все журналисты постоянно спрашивают об этом футболистов. Мне кажется, что скоро можно будет составить рейтинг, ха-ха.

Если говорить о себе сегодня, я думаю, сто тысяч рублей со съемом квартиры вполне хватит. В принципе, в Питере примерно так же было. Ну, можно сказать 150 тысяч – если жить с девушкой. У меня плюс-минус так и выходит.

А если выбирать город для жизни, я, конечно, назову Санкт-Петербург. Даже не обсуждается, – сказал вратарь «Зенита», выступающий за «Оренбург» на правах аренды.