Гримальдо – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo. Гвардиол – 2-й, Тео – 3-й, Дэвис – 4-й, Димарко – 9-й

FourFourTwo представил рейтинг лучших левых защитников в мире.

Уточняется, что команда FourFourTwo сделала выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на их выступлениях в течение последних двух-трех сезонов.

Полный список выглядит следующий образом:

10. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед »);

9. Федерико Димарко («Интер »);

8. Алекс Бальде («Барселона »);

7. Люка Эрнандес («ПСЖ »);

6. Эндрю Робертсон («Ливерпуль »);

5. Ферлан Менди («Реал »);

4. Альфонсо Дэвис («Бавария »);

3. Тео Эрнандес («Милан »);

2. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити »);

1. Алекс Гримальдо («Байер »).