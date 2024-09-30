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  • Гримальдо – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo. Гвардиол – 2-й, Тео – 3-й, Дэвис – 4-й, Димарко – 9-й
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Гримальдо – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo. Гвардиол – 2-й, Тео – 3-й, Дэвис – 4-й, Димарко – 9-й

FourFourTwo представил рейтинг лучших левых защитников в мире.

Уточняется, что команда FourFourTwo сделала выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на их выступлениях в течение последних двух-трех сезонов.

Полный список выглядит следующий образом:

10. Люк ШоуМанчестер Юнайтед»);

9. Федерико ДимаркоИнтер»);

8. Алекс БальдеБарселона»);

7. Люка ЭрнандесПСЖ»);

6. Эндрю РобертсонЛиверпуль»);

5. Ферлан МендиРеал»);

4. Альфонсо ДэвисБавария»);

3. Тео ЭрнандесМилан»);

2. Йошко ГвардиолМанчестер Сити»);

1. Алекс ГримальдоБайер»).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
logoБавария
logoБайер
logoПСЖ
logoИнтер
logoМилан
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
рейтинги
logoЛюк Шоу
logoАлекс Гримальдо
logoФедерико Димарко
logoЛюка Эрнандес
logoЭндрю Робертсон
logoТео Эрнандес
logoФерлан Менди
logoАльфонсо Дэвис
logoЙошко Гвардиол
logoАлекс Бальде
FourFourTwo
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