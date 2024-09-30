Гримальдо – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo. Гвардиол – 2-й, Тео – 3-й, Дэвис – 4-й, Димарко – 9-й
FourFourTwo представил рейтинг лучших левых защитников в мире.
Уточняется, что команда FourFourTwo сделала выбор, основываясь не только на текущем состоянии футболистов, но и на их выступлениях в течение последних двух-трех сезонов.
Полный список выглядит следующий образом:
10. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»);
9. Федерико Димарко («Интер»);
8. Алекс Бальде («Барселона»);
7. Люка Эрнандес («ПСЖ»);
6. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);
5. Ферлан Менди («Реал»);
4. Альфонсо Дэвис («Бавария»);
3. Тео Эрнандес («Милан»);
2. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);
1. Алекс Гримальдо («Байер»).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
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