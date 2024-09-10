Та интересен «МЮ», «Челси», «Ливерпулю», «Тоттенхэму» и «Барсе». Переход в «Баварию» маловероятен

Джонатан Та привлек внимание топ-клубов АПЛ.

Bild утверждает, что интерес к защитнику «Байера» есть у « », « », « » и « ». Сам футболист хотел бы выступать в Премьер-лиге.

Также, как сообщалось ранее, игрок сборной Германии нужен «Барселоне» и является одной из ее основных целей на лето-2025.

В то же время переход в «Баварию», пытавшуюся купить Та минувшим летом, маловероятен. Подчеркивается, что у наблюдательного совета мюнхенского клуба были большие сомнения по поводу этого трансфера.

Ранее Джонатан объявил об уходе из « » в 2025 году, когда истечет срок действия его контракта.