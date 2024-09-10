Та интересен «МЮ», «Челси», «Ливерпулю», «Тоттенхэму» и «Барсе». Переход в «Баварию» маловероятен
Джонатан Та привлек внимание топ-клубов АПЛ.
Bild утверждает, что интерес к защитнику «Байера» есть у «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Челси». Сам футболист хотел бы выступать в Премьер-лиге.
Также, как сообщалось ранее, игрок сборной Германии нужен «Барселоне» и является одной из ее основных целей на лето-2025.
В то же время переход в «Баварию», пытавшуюся купить Та минувшим летом, маловероятен. Подчеркивается, что у наблюдательного совета мюнхенского клуба были большие сомнения по поводу этого трансфера.
Ранее Джонатан объявил об уходе из «Байера» в 2025 году, когда истечет срок действия его контракта.