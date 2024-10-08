«Реал» планирует сделать Тренту предложение в январе, если защитник не продлит контракт с «Ливерпулем» (Marca)
«Реал» ждет зимы, чтобы связаться с Трентом Александер-Арнолдом.
Мадридский клуб заинтересован в подписании английского защитника. Его контракт с «Ливерпулем» истекает в конце этого сезона.
По информации Marca, в случае с Трентом «Реал» намерен придерживаться той же стратегии, что и с Альфонсо Дэвисом из «Баварии»: дождаться января, чтобы начать переговоры с игроком, не нарушая никаких правил, и сделать предложение.
Отмечается, что сам Александер-Арнолд тоже не хочет принимать решение о возможном продлении контракта до нового года. Важную роль в этом вопросе сыграют результаты «Ливерпуля».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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