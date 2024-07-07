Сокращение 250 сотрудников позволит «МЮ» сэкономить 10 млн фунтов в год. Это решение Рэтклиффа

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» сэкономит благодаря сокращению сотрудников.

Решение сэра совладельца клуба Джима Рэтклиффа сократить 250 сотрудников позволит сэкономить около 10 млн фунтов за год, сообщает The Guardian. На каждом уволенном человеке «МЮ» сможет сэкономить 40 тысяч.

Такая мера – часть плана Рэтклиффа по реструктуризации клуба и приданию ему устойчивого характера.

В среду на собрании сотрудников было объявлено о планируемых сокращениях, некоторые из присутствовавших были удивлены. Были те, кто испытал шок и плакал.

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72 комментария
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Когда решили экономить, начали с тех кто больше всех зарабатывает, с уборщиков и сторожей)
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-5
+70
Ответ sergey2022
Когда решили экономить, начали с тех кто больше всех зарабатывает, с уборщиков и сторожей)
И отдать эту десятку агенту Зиркзее - гениально
+55
-2
+53
Это примерно 1/10 Антони
+26
-4
+22
Ответ sergey2022
Когда решили экономить, начали с тех кто больше всех зарабатывает, с уборщиков и сторожей)
Уборщицами сделают маунта, Антони и каземиро
+15
-1
+14
Экономить 10 млн в год, чтобы выкидывать сотни лямов на всяких Антони и Магуайеров...
+15
-6
+9
Я охреневаю сколько там народа работает в клубах. Мне кажется у нас- на порядок меньше. Но там правда они им платят из заработанного а у нас- из бюджета региона или богатого хозяина
+13
-4
+9
Ответ Under
Эм, а почему сравнение с Миланом должно как-то льстить Юнайтед?
А это не было лестное сравнение…. Я лишь провел параллель стадий деградации клубов.
+8
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Дополнили бы инфой, что штат сотрудников МЮ был самый большой, больше 1000 человек

К примеру у Сити что-то вроде 500+
У остальных 600-800

Убрать лишних сотрудников исходя из проведенного аудита, логичное решение
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+7
Ответ shellnikolai
Это ничего не изменит. У них идиотская трансферная политика на которую уходит годы деградации клуба по игре и самое главное деньги
Политику клуба определяют люди. Если в МЮ долгое время бухгалтер отвечает за спортивные решения, помощник уволенного десять лет назад тренера не убирают, а делают спортивным директором... Неудивительно почему клуб находится в такой глубокой ж...
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Ответ Dimonty
Конечно клоун 👌кто такой этот Рэтклифф, бизнесмен с огромными опытом и состоянием? Вот шеллниколай - другое дело: юзер со спортса 👍 лучше бы ему доверили управление такой махиной как МЮ
Успешным бизнесменом он может быть в одной отрасли и совершенно провальным в управлении клубом) Сравним Абрамовича с Боэли
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зарплата одного лавочника
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Ответ Тумбочка Тевеса
А куда ее надо направить? Ты видимо гений - скажи, что нужно сделать с этими 10 млн в год
Ну больше ж некуда, как Джурабчиану сунуть. Убрались уже на базе, ремонт сделали. Эффективные манагеры во всей красе. Могут себе премию ещё на десятку выписать
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Ответ a2wai
Ну то что какие-то деньги это сэкономит - это приятный бонус. Самое важное, чтобы эти 250 сотрудников, которых сократили, были не ключевыми, а теми самыми лодырями из спортивного блока)))
Бонус который будет у боссов в виде премии
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-2
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Ну то что какие-то деньги это сэкономит - это приятный бонус.

Самое важное, чтобы эти 250 сотрудников, которых сократили, были не ключевыми, а теми самыми лодырями из спортивного блока)))
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Очередной великий экономист из разряда: чтобы корова давала в два раза больше молока и в два раза меньше ела, ее надо в два раза реже кормить, и в два раза чаще доить.
+3
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Неликвид надо продавать в первую очередь. В мю это полкоманды
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Ответ Александр Кудрявцев
Ну премия будет босам на новый год или как у них там
О том и речь, они себе дивидендов больше выписывают
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Ответ Stereophonics89
А с кого начать?
с Рэшфорда
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Ответ sergey2022
Когда решили экономить, начали с тех кто больше всех зарабатывает, с уборщиков и сторожей)
Самое фиговое ,что это скорее всего правда
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Ответ Dimonty
Конечно клоун 👌кто такой этот Рэтклифф, бизнесмен с огромными опытом и состоянием? Вот шеллниколай - другое дело: юзер со спортса 👍 лучше бы ему доверили управление такой махиной как МЮ
А то Глейзеры без опыта бизнесмены...
Инеос - британский Газпром, они в прямом смысле слова деньги из-под земли достают, это тебе не рынок электромобилей, условных, придумать.
Во-вторых, расскажи мне про успехи его велосипедных команд (где какие то сбитые лётчики с бешеными зарплатами не могут ничего выиграть) и про успехи Ниццы?
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Ответ shellnikolai
Нашёл где экономить, клоун) да и сумма смешная для клуба.
На данный момент штат МЮ в 2 раза больше, чем у Ман Сити или Арсенала. Даже после сокращения 250 сотрудников в Манчестере остается довольно раздутый штат по сравнению с другим английскими топ клубами.
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Ответ Dimonty
Конечно клоун 👌кто такой этот Рэтклифф, бизнесмен с огромными опытом и состоянием? Вот шеллниколай - другое дело: юзер со спортса 👍 лучше бы ему доверили управление такой махиной как МЮ
А я где-то написал что мне нужно доверить клуб? ты к чему это приплетаешь?
Клуб последние годы в полной заднице и при новом руководстве ничего не остаётся, ну конечно же нужно порезать персонал, 10млн это ведь такие деньги для такого великого клуба что изменят всё
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Не удивлюсь если премия данным реструктуризаторам составит порядка 10 лямов...
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Ответ Krasno_Beliy_Shturmovik
МЮ из Милана плавно превращается в Рому и Лацио……
На основание каких своих умозаключений пришли к таким выводам?
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Ответ Under
И какая стадия идёт после Ромы/Лацио? Фиорентина? Или Фиорентина это уже край?
К сожалению, не могу ответить на этот вопрос, потому что у Ромы и Лацио их стадия деградации еще не перетекла в следующий этап, причем, возможно, и обратно к росту и развитию. Пока эти клубы застряли в «лимбе», как персонаж Ди Каприо в одном известном фильме.
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Ответ ДнепрЧемпион1983
Я охреневаю сколько там народа работает в клубах. Мне кажется у нас- на порядок меньше. Но там правда они им платят из заработанного а у нас- из бюджета региона или богатого хозяина
МЮ - это бренд на 5 миллиардов)
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Ну и будут теперь игроки МЮ ходить голодные,среди мусора. Еше и форму сами будут стирать. Так им и надо.
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А ещё этим 250 сотрудникам нужно будет выплатить компенсацию при сокращении
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Ответ Proper Chels
МЮ - это бренд на 5 миллиардов)
Помню была такая компания как энрон, закончила правда не очень хорошо
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Ответ Krasno_Beliy_Shturmovik
МЮ из Милана плавно превращается в Рому и Лацио……
Эм, а почему сравнение с Миланом должно как-то льстить Юнайтед?
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