Сокращение 250 сотрудников позволит «МЮ» сэкономить 10 млн фунтов в год. Это решение Рэтклиффа
«Манчестер Юнайтед» сэкономит благодаря сокращению сотрудников.
Решение сэра совладельца клуба Джима Рэтклиффа сократить 250 сотрудников позволит сэкономить около 10 млн фунтов за год, сообщает The Guardian. На каждом уволенном человеке «МЮ» сможет сэкономить 40 тысяч.
Такая мера – часть плана Рэтклиффа по реструктуризации клуба и приданию ему устойчивого характера.
В среду на собрании сотрудников было объявлено о планируемых сокращениях, некоторые из присутствовавших были удивлены. Были те, кто испытал шок и плакал.
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К примеру у Сити что-то вроде 500+
У остальных 600-800
Убрать лишних сотрудников исходя из проведенного аудита, логичное решение
Самое важное, чтобы эти 250 сотрудников, которых сократили, были не ключевыми, а теми самыми лодырями из спортивного блока)))
Инеос - британский Газпром, они в прямом смысле слова деньги из-под земли достают, это тебе не рынок электромобилей, условных, придумать.
Во-вторых, расскажи мне про успехи его велосипедных команд (где какие то сбитые лётчики с бешеными зарплатами не могут ничего выиграть) и про успехи Ниццы?
Клуб последние годы в полной заднице и при новом руководстве ничего не остаётся, ну конечно же нужно порезать персонал, 10млн это ведь такие деньги для такого великого клуба что изменят всё