Сокращение 250 сотрудников позволит «МЮ» сэкономить 10 млн фунтов в год. Это решение Рэтклиффа

«Манчестер Юнайтед» сэкономит благодаря сокращению сотрудников.

Решение сэра совладельца клуба Джима Рэтклиффа сократить 250 сотрудников позволит сэкономить около 10 млн фунтов за год, сообщает The Guardian. На каждом уволенном человеке «МЮ» сможет сэкономить 40 тысяч.

Такая мера – часть плана Рэтклиффа по реструктуризации клуба и приданию ему устойчивого характера.

В среду на собрании сотрудников было объявлено о планируемых сокращениях, некоторые из присутствовавших были удивлены. Были те, кто испытал шок и плакал.

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