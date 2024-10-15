Сайт «Реала» посещали чаще всего в прошлом сезоне – 8,9 млн раз в среднем за месяц. «Ливерпуль» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Ман Сити» – 7-й, «Барселона» – 8-я

Сайт «Реала» стал самым посещаемым среди футбольных клубов мира в прошлом сезоне.

Согласно данным аналитической компании SimilarWeb, официальный сайт мадридского клуба посещали в среднем 8,9 млн раз в месяц. По итогам прошлого сезона был зафиксирован рекорд по числу уникальных пользователей, посетивших сайт «Реала » – 68 миллионов человек, что на 2% больше по сравнению с предыдущим периодом.

2-е место по посещаемости сайта занял «Ливерпуль», 3-е – «Манчестер Юнайтед ».

Отметим, что сайт «Реала» лидирует по данному показателю в течение 8 лет подряд.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Реал» – 8,9 млн посещений в среднем за месяц;

2. «Ливерпуль » – 8,2 млн;

3. «Манчестер Юнайтед» – 6,9 млн;

4. «Арсенал » – 6,4 млн;

5. «Бавария » – 5,4 млн;

6. «Челси» – 4,7 млн;

7. «Манчестер Сити» – 3,5 млн;

8. «Барселона» – 3,2 млн;

9. «ПСЖ» – 2 млн;

10. «Милан» – 1,7 млн.