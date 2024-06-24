«МЮ» хочет продать Гринвуда, чтобы подписать нападающего. Клубу интересны Зиркзее из «Болоньи» и Дэвид из «Лилля»

«Манчестер Юнайтед» хочет продать Мэйсона Гринвуда этим летом.

По информации iNews, клуб считает продажу приоритетом и надеется найти ему новый клуб как можно скорее, чтобы подписать нападающего. В частности, сферу интересов « » входят нападающий «Болоньи» и форвард « » Джонатан Дэвид.

Сообщается, что интерес к Гринвуду проявляют « », «Лацио» и «Наполи». «МЮ» планирует получить за полузащитника около 30 млн фунтов.

В сезоне-2023/24 Гринвуд выступал на правах аренды за «Хетафе». В 33 матчах Ла Лиги Мэйсон отметился 8 голами и 6 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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