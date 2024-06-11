«МЮ» включил в шорт-лист Дэвида, Тоуни и Зиркзее. Трансфер форварда – приоритетная задача
«Манчестер Юнайтед» включил в шорт-лист трех нападающих.
По сведениям ESPN, в список приоритетных целей манкунианцев входят Джонатан Дэвид из «Лилля», Айвен Тоуни из «Брентфорда» и Джошуа Зиркзее из «Болоньи».
Беньямин Шешко, за которым внимательно следили на протяжении долгого времени, вряд ли будет подписан, поскольку решил продлить контракт с «Лейпцигом».
Покупка нового нападающего является ключевой задачей «Юнайтед» на это лето вследствие ухода Антони Марсьяля.
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