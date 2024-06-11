«МЮ» включил в шорт-лист Дэвида, Тоуни и Зиркзее. Трансфер форварда – приоритетная задача

«Манчестер Юнайтед» включил в шорт-лист трех нападающих.

По сведениям ESPN, в список приоритетных целей манкунианцев входят из « », из « » и из «Болоньи».

Беньямин Шешко, за которым внимательно следили на протяжении долгого времени, вряд ли будет подписан, поскольку решил продлить контракт с «Лейпцигом».

Покупка нового нападающего является ключевой задачей «Юнайтед» на это лето вследствие ухода Антони Марсьяля.