«МЮ» включил в шорт-лист Дэвида, Тоуни и Зиркзее. Трансфер форварда – приоритетная задача

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Болонья Брентфорд Айвен Тоуни Джонатан Дэвид Джошуа Зиркзее Беньямин Шешко Футбол

«Манчестер Юнайтед» включил в шорт-лист трех нападающих.

По сведениям ESPN, в список приоритетных целей манкунианцев входят Джонатан Дэвид из «Лилля», Айвен Тоуни из «Брентфорда» и Джошуа Зиркзее из «Болоньи».

Беньямин Шешко, за которым внимательно следили на протяжении долгого времени, вряд ли будет подписан, поскольку решил продлить контракт с «Лейпцигом».

Покупка нового нападающего является ключевой задачей «Юнайтед» на это лето вследствие ухода Антони Марсьяля.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дэвид так и закончит в Лилле. Все интересуются, но не покупают
+1
0
+1
Ответ Максим Семин
Ноунеймы это то что нужно
С чего они ноунеймы ?
+1
0
+1
Тоуни вроде ничего, с характером
Кто в теме?
Дэвид не адаптирован к АПЛ...
0
0
0
Зиркзее тоже хороший сезон провел..
0
0
0
Интересно было бы посмотреть на Дэвида в АПЛ
0
0
0
Дэвид лучший вариант
0
0
0
Дэвид самая идеальная кандидатура из всех, молодой и очень забимвной. В Лиге 1 разорвал всех и уверенно идёт по стопам Жиру.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий