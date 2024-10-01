«Барселона» следит за Дэвидом. Форвард «Лилля» может стать свободным агентом летом
Руководство каталонского клуба намерено укрепить сразу несколько позиций в следующем году – после снятия ограничения на расходы.
Контракт Роберта Левандовского истекает по окончании этого сезона. «Барселона» еще не решила, будет ли продлевать соглашение с центральным нападающим, которому исполнится 37 лет в августе.
«Блауграна» рассматривает различные варианты усиления этой позиции, пишет Diario Sport. Клубу нравится Виктор Дьокереш из «Спортинга», но его трансфер обойдется в очень крупную сумму.
Одним из альтернативных вариантов для «Барсы» является подписание Джонатана Дэвида. Канадский форвард «Лилля» может стать свободным агентом следующим летом – он не хочет продлевать контракт, несмотря на предложения от французского клуба.
«Барселона» следит за ситуацией вокруг 24-летнего игрока. Интерес к нему также проявляют «Ювентус» и клубы АПЛ.
В текущем сезоне Лиги 1 Дэвид провел 6 матчей и забил 5 голов. Его статистика – здесь.
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