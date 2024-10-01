«Барселона» следит за Дэвидом. Форвард «Лилля» может стать свободным агентом летом

Джонатан Дэвид может перейти в «Барселону».

Руководство каталонского клуба намерено укрепить сразу несколько позиций в следующем году – после снятия ограничения на расходы.

Контракт Роберта Левандовского истекает по окончании этого сезона. «Барселона» еще не решила, будет ли продлевать соглашение с центральным нападающим, которому исполнится 37 лет в августе.

«Блауграна» рассматривает различные варианты усиления этой позиции, пишет Diario Sport. Клубу нравится Виктор Дьокереш из «Спортинга », но его трансфер обойдется в очень крупную сумму.

Одним из альтернативных вариантов для «Барсы» является подписание Джонатана Дэвида . Канадский форвард «Лилля » может стать свободным агентом следующим летом – он не хочет продлевать контракт, несмотря на предложения от французского клуба.

«Барселона» следит за ситуацией вокруг 24-летнего игрока. Интерес к нему также проявляют «Ювентус» и клубы АПЛ .

В текущем сезоне Лиги 1 Дэвид провел 6 матчей и забил 5 голов. Его статистика – здесь .