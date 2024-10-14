Журналист Риоло допустил, что Мбаппе теряет страсть к футболу: «Возможно, нам придется понять, что Месси и Роналду – исключения. Они ослепили нас, они по-прежнему боссы, лидеры»

Даниэль Риоло задался вопросом об отношении Килиана Мбаппе к футболу.

Форвард был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции против Израиля (4:1), проходившем в Будапеште. Мбаппе не был вызван в сборную по договоренности с «Реалом », чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы.

«Для меня главный вопрос на сегодняшний день заключается вот в чем: что с его страстью [к футболу]? Он игрок, который был на пике формы в течение семи лет, если учесть, что в «Монако» он начинал в 17 лет.

Месси и Роналду ослепили нас и вошли в историю футбола благодаря своим грандиозным карьерам, своим голам, которые никогда не прекращались и не прекращаются до сих пор, они по-прежнему лидеры, боссы. Но однажды нам, возможно, придется понять, что они – два исключения.

Интересно, питает ли Мбаппе все ту же страсть, есть ли в нем то самое пламя. И это касается многих игроков», – сказал журналист Риоло.