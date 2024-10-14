Журналист Риоло допустил, что Мбаппе теряет страсть к футболу: «Возможно, нам придется понять, что Месси и Роналду – исключения. Они ослепили нас, они по-прежнему боссы, лидеры»
Форвард был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции против Израиля (4:1), проходившем в Будапеште. Мбаппе не был вызван в сборную по договоренности с «Реалом», чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы.
«Для меня главный вопрос на сегодняшний день заключается вот в чем: что с его страстью [к футболу]? Он игрок, который был на пике формы в течение семи лет, если учесть, что в «Монако» он начинал в 17 лет.
Месси и Роналду ослепили нас и вошли в историю футбола благодаря своим грандиозным карьерам, своим голам, которые никогда не прекращались и не прекращаются до сих пор, они по-прежнему лидеры, боссы. Но однажды нам, возможно, придется понять, что они – два исключения.
Интересно, питает ли Мбаппе все ту же страсть, есть ли в нем то самое пламя. И это касается многих игроков», – сказал журналист Риоло.
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