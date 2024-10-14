Кузьмичев о Джикии в «Химках»: «Не все зависело от Георгия – некоторые моменты подпортили карьеру, в том числе в «Спартаке». Предложения из Турции не устроили финансово»
– При переходе Джикии в «Химки» его не смущало количество центральных защитников в команде?
– Ситуация была уже на флажке, из тех предложений, которые были, Георгий принял предложение «Химок».
– Какие еще предложения были?
– Были и другие клубы, но они не устраивали Георгия, а к концу трансферного окна, естественно, эти позиции в тех клубах были уже закрыты. Поэтому сейчас будет некорректно по отношению к клубам их обсуждать.
– Это клубы РПЛ?
– Да, конечно.
Принял решение. Понятно, что по именам те защитники, которые есть в «Химках», наверное, не смогут составить Георгию конкуренцию.
– Ты прогнозируешь, что после паузы он будет в основном составе?
– Я надеюсь, что Георгий наберет форму и будет игроком стартового состава.
Георгий для меня человек, с которым я прошел определенное количество времени, начиная с академии и так далее. Естественно, надеюсь, он будет игроком стартового состава без всяких вариантов.
Вопрос больше в том, что я не понимаю, что хочет от команды главный тренер.
– Что происходит с карьерой Джикии? Еще пару лет назад он был одним из лучших русских защитников. Сейчас же трудоустроиться было очень трудно.
– Я примерно представляю, как это можно объяснить, просто не все можно говорить в эфире. Многое зависело не от самого Георгия, были определенные моменты, которые подпортили ему продолжение карьеры, в том числе в «Спартаке».
– Это высказывания Вадима Шпинева?
– Зачем я сейчас буду комментировать чьи-то высказывания?
Мы же всегда видим ситуацию не до конца объективной, мы же не находились там, внутри. Но, насколько я знаю, что касается высказываний, абсолютно точно акционерам «Спартака» было неприятно это слышать. И, я думаю, это очень сильно повлияло на решение расстаться с ним.
– А если говорить про другие клубы? На них это тоже повлияло? «Краснодар» или «Локомотив», например.
– Могу только предположить, что руководство того же «Краснодара» или «Локомотива» среди прочих равных подумали: «Вдруг что-то не заладится, и мы опять получим в прессе то же, что получили акционеры «Спартака».
– Есть ли чисто спортивные причины?
– Я так не считаю, тут же все в совокупности надо смотреть. Абаскаль не видел его как игрока стартового состава, соответственно, в «Спартаке» последний сезон он не играл. Игрок в таком статусе – капитан «Спартака» – сидит на скамейке, сезон проигран.
Второе, идут не очень хорошие высказывания в прессе. Третье, когда ты выходишь на рынок в статусе свободного агента, хочешь не хочешь, но ты все равно ждешь предложений относительно своего статуса, а такие предложения, к сожалению, могут сделать единицы клубов. У некоторых клубов эти позиции были закрыты, некоторые посчитали, что довольно большой репутационный риск.
И ситуация сложилась так, что было принято решение перейти в «Химки», так бывает.
– Из Европы были предложения?
– Насколько я знаю, те предложения, которые были, из Турции, на тот момент не устроили в финансовом плане, – сказал в шоу «Это футбол, брат» бывший директор академии «Локомотива».
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