Кузьмичев о Джикии в «Химках»: «Не все зависело от Георгия – некоторые моменты подпортили карьеру, в том числе в «Спартаке». Предложения из Турции не устроили финансово»

Владимир Кузьмичев рассказал, как Георгий Джикия решил перейти в «Химки».

– При переходе Джикии в «Химки» его не смущало количество центральных защитников в команде?

– Ситуация была уже на флажке, из тех предложений, которые были, Георгий принял предложение «Химок».

– Какие еще предложения были?

– Были и другие клубы, но они не устраивали Георгия, а к концу трансферного окна, естественно, эти позиции в тех клубах были уже закрыты. Поэтому сейчас будет некорректно по отношению к клубам их обсуждать.

– Это клубы РПЛ?

– Да, конечно.

Принял решение. Понятно, что по именам те защитники, которые есть в «Химках», наверное, не смогут составить Георгию конкуренцию.

– Ты прогнозируешь, что после паузы он будет в основном составе?

– Я надеюсь, что Георгий наберет форму и будет игроком стартового состава.

Георгий для меня человек, с которым я прошел определенное количество времени, начиная с академии и так далее. Естественно, надеюсь, он будет игроком стартового состава без всяких вариантов.

Вопрос больше в том, что я не понимаю, что хочет от команды главный тренер.

– Что происходит с карьерой Джикии? Еще пару лет назад он был одним из лучших русских защитников. Сейчас же трудоустроиться было очень трудно.

– Я примерно представляю, как это можно объяснить, просто не все можно говорить в эфире. Многое зависело не от самого Георгия, были определенные моменты, которые подпортили ему продолжение карьеры, в том числе в «Спартаке».

– Это высказывания Вадима Шпинева?

– Зачем я сейчас буду комментировать чьи-то высказывания?

Мы же всегда видим ситуацию не до конца объективной, мы же не находились там, внутри. Но, насколько я знаю, что касается высказываний, абсолютно точно акционерам «Спартака » было неприятно это слышать. И, я думаю, это очень сильно повлияло на решение расстаться с ним.

– А если говорить про другие клубы? На них это тоже повлияло? «Краснодар» или «Локомотив», например.

– Могу только предположить, что руководство того же «Краснодара» или «Локомотива» среди прочих равных подумали: «Вдруг что-то не заладится, и мы опять получим в прессе то же, что получили акционеры «Спартака».

– Есть ли чисто спортивные причины?

– Я так не считаю, тут же все в совокупности надо смотреть. Абаскаль не видел его как игрока стартового состава, соответственно, в «Спартаке» последний сезон он не играл. Игрок в таком статусе – капитан «Спартака» – сидит на скамейке, сезон проигран.

Второе, идут не очень хорошие высказывания в прессе. Третье, когда ты выходишь на рынок в статусе свободного агента, хочешь не хочешь, но ты все равно ждешь предложений относительно своего статуса, а такие предложения, к сожалению, могут сделать единицы клубов. У некоторых клубов эти позиции были закрыты, некоторые посчитали, что довольно большой репутационный риск.

И ситуация сложилась так, что было принято решение перейти в «Химки », так бывает.

– Из Европы были предложения?

– Насколько я знаю, те предложения, которые были, из Турции, на тот момент не устроили в финансовом плане, – сказал в шоу «Это футбол, брат» бывший директор академии «Локомотива ».