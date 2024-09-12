Агент Джикии о «Химках»: «Все скоро узнаете. Но в Турции 13 сентября закрывается окно, там еще две недели есть»
Ранее появилась информация, что экс-защитник «Спартака» близок к подписанию двухлетнего контракта с «Химками».
– У Джикии действительно есть вариант с переходом в «Химки»?
– Неужели вы считаете, что уровень авторитета, знаний, квалификации и уважения Георгия недостаточны для того, чтобы перейти в «Химки»? Или он не достоин этого клуба?
– Достоин.
– Значит, все будет хорошо, все скоро узнаете. Окно еще открыто. Георгий сам ведет дела, сам ведет переговоры. С позволения, конечно. Руководство захотело разговаривать с Джикией – ради бога. Георгий – авторитетный и знающий человек. Он выберет такой путь развития карьеры, который посчитает нужным.
– Вы в переговорах с «Химками» не участвуете?
– Практически нет.
– У Джикии нет дополнительных двух недель для подписания контракта после закрытия ТО.
– Это в России. Но, допустим, в Турции 13 сентября закрывается окно, там эти две недели есть.
– То есть не факт, что мы сегодня узнаем новый клуб Джикии?
– Конечно. Георгий примет решение и все узнаете, – сказал Вадим Шпинев.
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