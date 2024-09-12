Агент Джикии о «Химках»: «Все скоро узнаете. Но в Турции 13 сентября закрывается окно, там еще две недели есть»

Агент Георгия Джикии намекнул на возможный переход защитника в турецкий клуб.

Ранее появилась информация , что экс-защитник «Спартака » близок к подписанию двухлетнего контракта с «Химками».

– У Джикии действительно есть вариант с переходом в «Химки»?

– Неужели вы считаете, что уровень авторитета, знаний, квалификации и уважения Георгия недостаточны для того, чтобы перейти в «Химки »? Или он не достоин этого клуба?

– Достоин.

– Значит, все будет хорошо, все скоро узнаете. Окно еще открыто. Георгий сам ведет дела, сам ведет переговоры. С позволения, конечно. Руководство захотело разговаривать с Джикией – ради бога. Георгий – авторитетный и знающий человек. Он выберет такой путь развития карьеры, который посчитает нужным.

– Вы в переговорах с «Химками» не участвуете?

– Практически нет.

– У Джикии нет дополнительных двух недель для подписания контракта после закрытия ТО.

– Это в России. Но, допустим, в Турции 13 сентября закрывается окно, там эти две недели есть.

– То есть не факт, что мы сегодня узнаем новый клуб Джикии?

– Конечно. Георгий примет решение и все узнаете, – сказал Вадим Шпинев .