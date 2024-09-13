Агент Джикии: «С Европой чуть-чуть не получилось, дело не в деньгах. Мотивации у Георгия вагон, «Химки» – не последний его контракт, надеюсь»
Агент Георгия Джикии рассказал о причинах перехода футболиста в «Химки».
12 сентября подмосковный клуб подтвердил трансфер 30-летнего защитника.
«С Европой у нас чуть-чуть не получилось. Не могу сказать почему, но дело не в деньгах.
Очень надеюсь, что это не последний его контракт. Мотивации у Георгия вагон», – сказал агент Вадим Шпинев.
Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач. Полная статистика игрока доступна здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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