Агент Джикии: «С Европой чуть-чуть не получилось, дело не в деньгах. Мотивации у Георгия вагон, «Химки» – не последний его контракт, надеюсь»

Агент Георгия Джикии рассказал о причинах перехода футболиста в «Химки».

12 сентября подмосковный клуб подтвердил трансфер 30-летнего защитника.

«С Европой у нас чуть-чуть не получилось. Не могу сказать почему, но дело не в деньгах.

Очень надеюсь, что это не последний его контракт. Мотивации у Георгия вагон», – сказал агент Вадим Шпинев .

Джикия покинул «Спартак » по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач. Полная статистика игрока доступна здесь .