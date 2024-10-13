Роналду о 3:1 с Польшей: «Важная победа в Лиге наций. Спасибо всем за поддержку, продолжаем идти вперед!»
Криштиану Роналду выложил пост после победы над Польшей.
39-летний форвард забил победный гол Португалии в матче Лиги наций против Польши (3:1).
«Важная победа в Лиге наций. Спасибо всем за поддержку, продолжаем идти вперед!» – написал Роналду.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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