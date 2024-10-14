«Реал» рассматривает подписание Фримпонга летом 2025-го, «Байер» в курсе. Отступные – 40 млн евро

«Реал» может подписать Джереми Фримпонга следующим летом.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мадридский клуб следит за ситуацией правого защитника «Байера» – он включен в список возможных подписаний клуба. Немецкий клуб осведомлен об интересе «Реала » к игроку.

Отмечается, что Фримпонг не намерен покидать «Байер » в январе – его уход возможен лишь по окончании сезона. Контракт 23-летнего защитника действует до 2028 года, сумма отступных составляет 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Фримпонг отметился голом и ассистом в 6 матчах Бундеслиги. Подробную статистику нидерландца можно найти здесь .