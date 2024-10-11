Анчелотти обсудил с директорами «Реала» важность поиска замены Карвахалю – они согласны. Осталось убедить не любящего зимние трансферы Переса

Карло Анчелотти рассчитывает на подписание замены Дани Карвахалю.

Marca сообщает, что главный тренер «Реала » обсудил вместе с директорами необходимость расширить состав команды. Его встреча с Сантьяго Солари и Хосе Анхелем Санчесом состоялась на этой неделе.

Участники совещания дали оценку глубине состава на каждой позиции, особенно там, где есть травмированные, а также изучили доступные резервы и варианты на рынке. Анчелотти хоть и не выдвигал требований, но подчеркнул, что усиление нужно в том числе из-за высокой нагрузки на футболистов.

Стороны пришли к согласию по поводу того, что трансферы необходимы, и теперь им предстоит убедить Флорентино Переса . Президент обычно не готов тратить деньги во время зимнего трансферного окна. Если высшее руководство даст согласие, будет начата предметная проработка потенциальных кандидатов.