Анчелотти обсудил с директорами «Реала» важность поиска замены Карвахалю – они согласны. Осталось убедить не любящего зимние трансферы Переса
Marca сообщает, что главный тренер «Реала» обсудил вместе с директорами необходимость расширить состав команды. Его встреча с Сантьяго Солари и Хосе Анхелем Санчесом состоялась на этой неделе.
Участники совещания дали оценку глубине состава на каждой позиции, особенно там, где есть травмированные, а также изучили доступные резервы и варианты на рынке. Анчелотти хоть и не выдвигал требований, но подчеркнул, что усиление нужно в том числе из-за высокой нагрузки на футболистов.
Стороны пришли к согласию по поводу того, что трансферы необходимы, и теперь им предстоит убедить Флорентино Переса. Президент обычно не готов тратить деньги во время зимнего трансферного окна. Если высшее руководство даст согласие, будет начата предметная проработка потенциальных кандидатов.
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