  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Горшков об интересе к футболу в России: «Он не падает, на матчах сборной всегда были аншлаги. Многие у нас живут этим видом спорта»
3

Горшков об интересе к футболу в России: «Он не падает, на матчах сборной всегда были аншлаги. Многие у нас живут этим видом спорта»

Юрий Горшков не заметил снижения интереса к футболу в России.

Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

– Не чувствуешь ли ты, что в России снизился интерес к футболу и национальной сборной?

– На мой взгляд, интерес к футболу и сборной в стране не падает. Потому что сколько бы мы матчей не играли как дома, так и на выезде, всегда были аншлаги. В той же Беларуси было много наших болельщиков.

На открытых тренировках всегда много детей, журналистов. Эксперты тоже всегда наблюдают за сборной: кого вызвали, у кого какой прогресс и так далее. Последние матчи показали, что собираются полные стадионы, поэтому сборная также интересна людям.

– Россия – футбольная страна?

– Конечно, многие у нас живут этим видом спорта, – сказал защитник «Зенита». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoЮрий Горшков
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Мостовой о питании в сборной: «На первых сборах с Карпиным было тяжеловато – все на пару, мегадиетическое. Сейчас стал чуть лояльнее: сахара нет, но рацион чуть шире»
12сегодня, 12:17
Андрей Мостовой: «Думал, сбора не будет, были планы съездить отдохнуть немного в Дубай, перезагрузиться. В сборной каждый раз что-то новенькое, но хочется играть, безусловно»
9сегодня, 11:13
Семак о 4:1 с «Войводиной»: «Главное, что все живы-здоровы. Хорошо, что Соболев забил и отдал голевые передачи – для уверенности и адаптации это очень важно»
212 октября, 18:56
Радченко об отсутствии соперника для сборной: «Не нужно опускаться и играть с «людьми из Пакистана», клубами РПЛ и Медиалиги. Но для кого-то это прибыльное дело»
312 октября, 18:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глава Ла Лиги Тебас об иске против ФИФА из-за «односторонних решений»: «Мы говорим, а в итоге они делают то, что хотят. Они должны выслушать нас»
319 минут назад
Осимхен о сборной Нигерии, застрявшей в аэропорту Ливии: «Это неуместно и бесчеловечно, начинает походить на ситуацию с заложниками. Призываю футбольные организации вмешаться»
428 минут назад
Александр Мостовой: «Назначение Тедеско в сборную Бельгии – это футбольное безобразие! Столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже никогда не играл»
3541 минуту назад
Винисиус – лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд и Беллингем – в топ-3, Мбаппе – 4-й, Родри – 5-й, Кейн – 6-й, Ямаль – 12-й, Хвича – 30-й, Месси – 44-й
71сегодня, 13:33
Лига наций. Франция в гостях у Бельгии, Германия против Нидерландов, Италия сыграет с Израилем
18сегодня, 13:10
Мостовой о «Соколе»: «Сначала таролога, а потом и уролога пригласите. Чистый хайп. Как в жизни бывает: люди нигде не играли, ничего не делали, а хайпом себе каким-то статус заработали»
38сегодня, 12:56
Фермин восстановился от травмы и готов сыграть с «Севильей». Участие Ямаля под вопросом
13сегодня, 12:44
Андрей Мостовой о питании в сборной: «На первых сборах с Карпиным было тяжеловато – все на пару, мегадиетическое. Сейчас стал чуть лояльнее: сахара нет, но рацион чуть шире»
12сегодня, 12:17
Сборная Нигерии бойкотирует выездной матч с Ливией: самолет команды перенаправили в другой аэропорт, игроков там продержали без еды и питья более 12 часов
27сегодня, 12:07
Виктор Онопко: «Сын просил черный хлеб, докторскую колбасу и морковь по-корейски из Москвы привезти – в Испании этого нет. Иногда икру привожу»
45сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Газзаев о сборной: «Можем проводить матчи не только с Казахстаном, но и с Беларусью, Узбекистаном и другими. РФС прилагает много усилий для поисков соперников»
3 минуты назад
«Зенит» и Cosmos Hotel Group стали партнерами. В отеле Cosmos Selection Nevsky Royal Hotel открыт номер в клубных цветах
11 минут назад
Дивеев о Пьяниче в ЦСКА: «Еще покажет всем, какой он мастер. Он профессионал, видно его уровень»
16 минут назад
Головин о партнерах в «Монако»: «Постоянно шутят, что не играю с сильными командами в сборной. В клубе нормально отнеслись, что нет матчей, и дальше проблем не будет, думаю»
148 минут назад
ЦСКА о травме Файзуллаева: «Достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше. Никаких опасений нет»
1сегодня, 13:37
Неймар может сыграть за «Аль-Хилаль» в азиатской ЛЧ 21 октября. Тренер примет решение после консультации с врачом, сделавшим операцию бразильцу (ESPN Brasil)
4сегодня, 13:27
У Мартинелли отек икроножной мышцы. Вингер «Арсенала» может пропустить матч Бразилии с Перу
4сегодня, 13:13
Холанд извинился за 1:5 от Австрии: «Прошу у всех прощения, слишком плохая игра с моей стороны. Норвегия нацелена на 6 очков в ноябре»
7сегодня, 13:10
Депутат Журова о казанском «Соколе»: «Пусть ищут психолога, это больше поможет. Хороший таролог – это очень крутой психолог, который завуалировал чудом, потому что людям оно нужно»
3сегодня, 12:53
Гендиректор Серии А о пиратстве: «Последние разработки утешают, так как позволят найти отдельного пользователя и наказать его за преступление во вред всей системе»
5сегодня, 12:41