Горшков об интересе к футболу в России: «Он не падает, на матчах сборной всегда были аншлаги. Многие у нас живут этим видом спорта»
Согласно опросу ВЦИОМ, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.
Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).
– Не чувствуешь ли ты, что в России снизился интерес к футболу и национальной сборной?
– На мой взгляд, интерес к футболу и сборной в стране не падает. Потому что сколько бы мы матчей не играли как дома, так и на выезде, всегда были аншлаги. В той же Беларуси было много наших болельщиков.
На открытых тренировках всегда много детей, журналистов. Эксперты тоже всегда наблюдают за сборной: кого вызвали, у кого какой прогресс и так далее. Последние матчи показали, что собираются полные стадионы, поэтому сборная также интересна людям.
– Россия – футбольная страна?
– Конечно, многие у нас живут этим видом спорта, – сказал защитник «Зенита».
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