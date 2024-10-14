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  • Андрей Мостовой: «Думал, сбора не будет, были планы съездить отдохнуть немного в Дубай, перезагрузиться. В сборной каждый раз что-то новенькое, но хочется играть, безусловно»
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Андрей Мостовой: «Думал, сбора не будет, были планы съездить отдохнуть немного в Дубай, перезагрузиться. В сборной каждый раз что-то новенькое, но хочется играть, безусловно»

Андрей Мостовой собирался полететь в Дубай во время октябрьского сбора России.

«Думал, сбора не будет, были планы съездить отдохнуть немного, перезагрузиться. На море куда-то, в Дубай.

После игры беру телефон в руку и вижу, что кого-то добавляют в группу, кого-то убирают. Видимо, к чему-то готовимся.

Безусловно, хочется играть. В последнее время столько всего происходит, особенно в сборной. Каждый раз что-то новенькое. В этом тоже интерес есть – что же произойдет дальше. Но, конечно, лучше, когда есть какая-то ясность», – сказал полузащитник сборной России и «Зенита».

Мостовой получил травму в сборной России. Вингер «Зенита» пропускает матч с «Войводиной»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoАндрей Мостовой
Р-Спорт
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