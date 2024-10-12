Радченко об отсутствии соперника для сборной: «Не нужно опускаться и играть с «людьми из Пакистана», клубами РПЛ и Медиалиги. Но для кого-то это прибыльное дело»

Дмитрий Радченко высказался об отсутствии соперника для сборной России в октябре.

«Сборной России не нужно опускаться и играть с «людьми из Пакистана» или с лишь бы какой-то командой. Нужно играть только против официальных сборных.

Не нужно играть с клубами РПЛ и Медиалиги. Но для кого-то это было бы прибыльное дело, ведь благодаря футболу кто-то зарабатывает», – сказал бывший нападающий «Зенита ».