Радченко об отсутствии соперника для сборной: «Не нужно опускаться и играть с «людьми из Пакистана», клубами РПЛ и Медиалиги. Но для кого-то это прибыльное дело»
Дмитрий Радченко высказался об отсутствии соперника для сборной России в октябре.
«Сборной России не нужно опускаться и играть с «людьми из Пакистана» или с лишь бы какой-то командой. Нужно играть только против официальных сборных.
Не нужно играть с клубами РПЛ и Медиалиги. Но для кого-то это было бы прибыльное дело, ведь благодаря футболу кто-то зарабатывает», – сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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