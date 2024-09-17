Фермин пропустит около трех недель из-за повреждения – клуб подтвердил. Хавбек «Барсы» получил травму передней поверхности бедра на тренировке
Фермин Лопес выбыл на несколько недель из-за повреждения.
Сегодня стало известно, что полузащитник «Барселоны» травмировался на тренировке. Лопес приступил к частичным занятиям в общей группе после повреждения мышцы передней поверхности левого бедра, которое он получил в начале сентября в расположении сборной Испании U21.
Как сообщает клуб, Фермин Лопес получил травму прямой мышцы передней поверхности правого бедра на утренней тренировке. Примерный срок восстановления составит около трех недель.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Барселоны»
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