Фермин пропустит около трех недель из-за повреждения – клуб подтвердил. Хавбек «Барсы» получил травму передней поверхности бедра на тренировке

Фермин Лопес выбыл на несколько недель из-за повреждения.

Сегодня стало известно , что полузащитник «Барселоны» травмировался на тренировке. Лопес приступил к частичным занятиям в общей группе после повреждения мышцы передней поверхности левого бедра, которое он получил в начале сентября в расположении сборной Испании U21.

Как сообщает клуб, Фермин Лопес получил травму прямой мышцы передней поверхности правого бедра на утренней тренировке. Примерный срок восстановления составит около трех недель.