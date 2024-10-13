Ямалю диагностировали мышечную перегрузку ноги. Его заменили в концовке матча с Данией
Ламину Ямалю диагностировали мышечная перегрузку левой ноги.
Таков предварительный вердикт медштаба сборной Испании по итогам матча Лиги наций с Данией (1:0), в котором вингер был заменен на 93-й минуте.
Покидая поле, Ямаль прихрамывал. Он также с трудом передвигался после игры в подтрибунном помещении.
Окончательный диагноз 17-летнего игрока «Барселоны» станет известен сегодня после дополнительного обследования.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
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