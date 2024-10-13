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«Оставьте свои умные вопросы. Забудьте фамилии, мне нужны футболисты». Черчесов о пропуске Самородовым и Оразовым матча со Словенией

Станислав Черчесов резко ответил на вопрос об отсутствии нескольких игроков.

Нападающий Максим Самородов остался в запасе на игру против Словении в Лиге наций, а полузащитник Рамазан Оразов не был включен в заявку.

«Оставьте свои умные вопросы. Давайте поговорим о тех, кто был на поле.

Забудьте фамилии, мне нужны футболисты», – сказал главный тренер сборной Казахстана после поражения со счетом 0:1.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Дания
logoСилькеборг
logoСборная Словении по футболу
logoАхмат
logoсборная Казахстана по футболу
logoЛига наций УЕФА
Рамазан Оразов
logoМаксим Самородов
logoSports – Казахстан
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