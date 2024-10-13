«Оставьте свои умные вопросы. Забудьте фамилии, мне нужны футболисты». Черчесов о пропуске Самородовым и Оразовым матча со Словенией
Станислав Черчесов резко ответил на вопрос об отсутствии нескольких игроков.
Нападающий Максим Самородов остался в запасе на игру против Словении в Лиге наций, а полузащитник Рамазан Оразов не был включен в заявку.
«Оставьте свои умные вопросы. Давайте поговорим о тех, кто был на поле.
Забудьте фамилии, мне нужны футболисты», – сказал главный тренер сборной Казахстана после поражения со счетом 0:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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