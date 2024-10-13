Защитник Казахстана Скворцов о Черчесове: «Саламыч – строгий тренер. Никаких слов он не запрещал, но всегда говорит интересные вещи, к которым прислушиваешься»

Лев Скворцов рассказал о работе со Станиславом Черчесовым в сборной Казахстана.

Казахстан дома проиграл Словении (0:1) в матче Лиги наций. Сборная потерпела третье подряд сухое поражение. Команда идет на последней, четвертой строчке в квартете, в котором помимо Словении находятся Норвегия и Австрия. В активе сборной Черчесова одно очко и ни одного забитого гола.

«Старт не задался, но мы играем с очень сильными сборными. Атмосфера в команде хорошая, какой она и была всегда. Ребята понимают ответственность и руки никто не опускает. Сплоченность в команде как вокруг тренерского штаба, так и вокруг игроков.

Саламыч – довольно-таки строгий тренер. Никаких слов он нам не запрещал, но всегда говорит какие-то интересные вещи, к которым прислушиваешься», – сказал защитник сборной Казахстана .

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