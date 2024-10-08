Шикунов про Слишковича в «Оренбурге»: «Почему он, а Юран и Кержаков не работают? Семак выиграл 6 чемпионатов – пусть кто-то из иностранцев его обыграет»

Александр Шикунов не понимает назначения Владимира Слишковича в «Оренбург».

Бывший тренер «Спартака» сменил в клубе Мир РПЛ серба Сашу Илича.

«Есть спор, хочется, чтобы наши специалисты работали.

К сожалению, сейчас в тренеры любят брать сербов, других балканцев. То к испанцам ринулись, они провалились, сейчас к сербам.

Почему недоверие к русским? Это уже каждый руководитель по-своему видит. К сожалению, так, обидно, что свои не работают.

Очень хочется на Юрана посмотреть, он эмоциональный, значимый футболист и личность. Почему Слишкович в «Оренбурге», а Юран нигде? Кержаков тот же, почему они не работают?

Слава богу, у Галактионова получается в «Локомотиве», а другой русский тренер (Сергей Семак – Спортс’‘) выигрывает шесть чемпионатов. Пусть кто-то из иностранцев его обыграет, пока впереди русский тренер», – сказал бывший спортивный директор «Спартака» Шикунов .