Нигматуллин о тратах в месяц: «Все свои деньги трачу на адвокатов и судебный процесс»
Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, сколько денег он тратит в месяц.
«Я пока все свои деньги трачу на адвокатов и на судебный процесс [о разделе имущества после развода с женой], к сожалению (смеется). Ну, и работаю над перчатками.
В общем, сумм точных не назову», – сказал бывший вратарь сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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