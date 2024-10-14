Нигматуллин о тратах в месяц: «Все свои деньги трачу на адвокатов и судебный процесс» 

Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, сколько денег он тратит в месяц.

«Я пока все свои деньги трачу на адвокатов и на судебный процесс [о разделе имущества после развода с женой], к сожалению (смеется). Ну, и работаю над перчатками.

В общем, сумм точных не назову», – сказал бывший вратарь сборной России.