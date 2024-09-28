«Меня уже в бомжи записывали, но я с «Зенитом» никаких соглашений не подписывал, даже предварительных». Нигматуллин о разделе имущества после развода
Руслан Нигматуллин высказался о разделе имущества после развода.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА лишился квартир в Москве и Майами после развода – они были записаны на его супругу.
«Меня уже в бомжи записывали, но я с «Зенитом» никаких соглашений не подписывал, даже предварительных. Но это не моя шутка, а от Mash.
Я живу на 55-м этаже в «Москва-Сити», спасибо, ночевать есть где. Чтобы развестись, нужны два суда. Так вот, прошел первый суд, где меня произвели благополучно. Соответственно, я теперь временно холостым стал.
Что качается раздела имущества, то он назначен на 11 октября. И вот там я надеюсь все-таки не остаться бомжом», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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