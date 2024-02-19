Нигматуллин о работе диджеем: «Начинал с 30 тысяч рублей за выступление, сейчас – 500-700 тысяч. В футболе ты идешь к титулам через кровь и пот, а сейчас артист может состояться, не умея петь»

Руслан Нигматуллин назвал отличия в работе футболиста и диджея.

– В чем отличие футбольных поездок от диджейских?

– Jack Daniels и кальян ждут футболиста после работы, а диджея – до. Еще у Нигматуллина-вратаря было меньше поклонниц, чем у диджея. А хейт можно получить и в воротах, и за пультом. Критика – нормальная штука, но для агрессивной есть бан.

Еще одно отличие шоубизнеса и спорта: чтобы выигрывать, недостаточно быть лучшим. В футболе ты идешь к титулам через кровь и пот, а сейчас артист может состояться, не умея петь – за счет подписчиков. К этому отношусь нормально: зависть – удел слабых.

– Самое дикое место, где вы выступали.

– Странных выступлений почти не было. Один раз в США играл на свадьбе, где было 20 человек, и все закончилось за три часа. Многие напились даже за такое короткое время. Еще было выступление в первом «Макдональдсе» Москвы в рамках какой-то промо-акции. Кассиры пританцовывали.

– Часто просят поставить любимый трек?

– Нет. Я сторонник того, что плохой музыки нет: кому-то нравится дабстеп, кому-то – «Черные глаза», «Рюмка водки» или «Кайфуем». Если у песни есть целевая аудитория, которая доводит людей до экстаза – это хорошая музыка. Если поставлю трек и сделаю людей чуточку счастливее, почему нет? Конечно, если это в музыкальной концепции мероприятия.

– Сколько приносит диджейство?

– Больших денег сначала не было. Тут как в футболе: нужно пробиться из Второй лиги в или Лигу чемпионов. Начинал с 30 тысяч рублей за выступление. Лет пять назад для меня это стало достаточно прибыльным хобби. Например, последний гонорар [летом 2023-го] был в районе 20 тысяч долларов за несколько выступлений на неделе. Сейчас одно [выступление] приносит мне в среднем 500-700 тысяч рублей.

Футбольный и диджейский доход нет смысла сравнивать, потому что у меня были [футбольные] контракты на 400-500 тысяч долларов в год. В среднем диджейство приносит мне те же деньги, что и в « », когда [в 2001-м] стал лучшим спортсменом России.

В феврале исполнилось 14 лет, как я стал диджеем. С возвращением в Россию я снова востребован, что является высшей оценкой моей деятельности. Планирую продолжать этим заниматься в свободное время от основной работы, – сказал бывший вратарь « », «Локомотива» и сборной России в интервью .ru.

«Сын пишет, только когда нужны деньги. Мне горько и печально». Интервью Руслана Нигматуллина