Нигматуллин о работе диджеем: «Начинал с 30 тысяч рублей за выступление, сейчас – 500-700 тысяч. В футболе ты идешь к титулам через кровь и пот, а сейчас артист может состояться, не умея петь»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Sports.ru деньги алкоголь и спорт музыка Футбол

Руслан Нигматуллин назвал отличия в работе футболиста и диджея.

– В чем отличие футбольных поездок от диджейских?

– Jack Daniels и кальян ждут футболиста после работы, а диджея – до. Еще у Нигматуллина-вратаря было меньше поклонниц, чем у диджея. А хейт можно получить и в воротах, и за пультом. Критика – нормальная штука, но для агрессивной есть бан.

Еще одно отличие шоубизнеса и спорта: чтобы выигрывать, недостаточно быть лучшим. В футболе ты идешь к титулам через кровь и пот, а сейчас артист может состояться, не умея петь – за счет подписчиков. К этому отношусь нормально: зависть – удел слабых.

– Самое дикое место, где вы выступали.

– Странных выступлений почти не было. Один раз в США играл на свадьбе, где было 20 человек, и все закончилось за три часа. Многие напились даже за такое короткое время. Еще было выступление в первом «Макдональдсе» Москвы в рамках какой-то промо-акции. Кассиры пританцовывали.

– Часто просят поставить любимый трек?

– Нет. Я сторонник того, что плохой музыки нет: кому-то нравится дабстеп, кому-то – «Черные глаза», «Рюмка водки» или «Кайфуем». Если у песни есть целевая аудитория, которая доводит людей до экстаза – это хорошая музыка. Если поставлю трек и сделаю людей чуточку счастливее, почему нет? Конечно, если это в музыкальной концепции мероприятия.

– Сколько приносит диджейство?

– Больших денег сначала не было. Тут как в футболе: нужно пробиться из Второй лиги в РПЛ или Лигу чемпионов. Начинал с 30 тысяч рублей за выступление. Лет пять назад для меня это стало достаточно прибыльным хобби. Например, последний гонорар [летом 2023-го] был в районе 20 тысяч долларов за несколько выступлений на неделе. Сейчас одно [выступление] приносит мне в среднем 500-700 тысяч рублей.

Футбольный и диджейский доход нет смысла сравнивать, потому что у меня были [футбольные] контракты на 400-500 тысяч долларов в год. В среднем диджейство приносит мне те же деньги, что и в «Локомотиве», когда [в 2001-м] стал лучшим спортсменом России.

В феврале исполнилось 14 лет, как я стал диджеем. С возвращением в Россию я снова востребован, что является высшей оценкой моей деятельности. Планирую продолжать этим заниматься в свободное время от основной работы, – сказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России в интервью Sports.ru. 

«Сын пишет, только когда нужны деньги. Мне горько и печально». Интервью Руслана Нигматуллина

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79 комментариев
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Объективно, человека зовут на корпараты не потому, что он диджей, а потому что «смари, сань, это тот самый футбик из нулевых пластинки крутит, прикинь какой прикол)». Не, я не хейтер, но с таким успехом он мог стать и художником, и певцом, и скульптуром. Легко развиваться в разных направлениях, когда у тебя уже есть не только деньги, но еще и имя. Но этим тоже надо воспользоваться, чем 90% бывших футболистов не делают. Так что стоит все же отдать должное, молодец.
+141
-17
+124
Ответ Илья Егоров
Объективно, человека зовут на корпараты не потому, что он диджей, а потому что «смари, сань, это тот самый футбик из нулевых пластинки крутит, прикинь какой прикол)». Не, я не хейтер, но с таким успехом он мог стать и художником, и певцом, и скульптуром. Легко развиваться в разных направлениях, когда у тебя уже есть не только деньги, но еще и имя. Но этим тоже надо воспользоваться, чем 90% бывших футболистов не делают. Так что стоит все же отдать должное, молодец.
Мостовой вот обратный пример, не смог использовать своё имя, теперь никому не нужен, кроме журналюг которым нужно его очередное желчное высказывание
+63
-5
+58
Кто нибудь слушал dj nigmatulina?
+40
-3
+37
Ответ Элхан Дюшеев
Мостовой вот обратный пример, не смог использовать своё имя, теперь никому не нужен, кроме журналюг которым нужно его очередное желчное высказывание
Да. Хотя все было на подносе, было еще больше возможностей. Руслан в этом плане молодец, честно. Только позитивные эмоции, особенно в сравнении с мостовыми и тд
+38
-2
+36
Ответ bostonKG
Кто нибудь слушал dj nigmatulina?
Лучше не надо слушать..я не знаю кто ему платит 500-700 тыс.. Рублей за 500 я бы его пригласил в гаражи.. мужичков посмешить)
+46
-17
+29
Ответ bostonKG
Кто нибудь слушал dj nigmatulina?
Я послушал как-то, ради интереса. Ничего особенного, сплошные клише и примитивно намешанные лупы. В общем, как музыкант скажу - такое любой сможет сделать, у кого хоть сколько-нибудь развит музыкальный слух и есть минимальные навыки крутилки юзать))
+28
-3
+25
Ответ Зизуха
сейчас в рпл и футболист может состояться, не умея играть в футбол
Зизуха, тебе конечно с дивана виднее, но поверь, если тебя выпустить на поле в матче даже 2-й лиги, то ты просто помрешь через 15-20 минут активных спринтов. Я уж не пишу про точность передач, удары и обводку, тебе просто ноги оторвут. И не надо сюда приплетать медиалигу, там такие же профики давно играют +против них никто не играет на полную силу, те же Химки в Кубке чуть прибавили и спокойно победили, после чего катали вату.
А вот в диджействе тебе будет достаточно включить запись рюмки водки, о чем и говорит Нигматуллин, добавить простейшие 1-2 доп дорожки и для свадьбы это уже топ.
+27
-4
+23
Ответ .ru
человек заставивший пританцовывать кассиров Макдональдса... футболистам такое и не снилось
Нашел себя после карьеры футболиста, это немногим удается. Руслан молодец
+17
-2
+15
Ответ Evgen_Hazard
Может он больше как имиджевый вариант?
Конечно. В чем ему нужно отдать должное, это в том, что он нашел способ монетизировать свое имя. Сегодня вообще для успеха нужно немного - высокая мотивация, целеустремленность и отсутсвие комплексов. Талант вообще не нужен. Вот именно поэтому сегодня огромное количество бездарных, но очень пронырливых и беспринципных пустышек пробиваются к успеху, а еще большее количество по-настоящему одаренных людей, рефлексирующих и неспособных толкаться локтями прозябают в забвении
+15
-1
+14
"Планирую продолжать этим заниматься в свободное время от основной работы" - а какая основная работа?
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+9
Ответ Илья Егоров
Объективно, человека зовут на корпараты не потому, что он диджей, а потому что «смари, сань, это тот самый футбик из нулевых пластинки крутит, прикинь какой прикол)». Не, я не хейтер, но с таким успехом он мог стать и художником, и певцом, и скульптуром. Легко развиваться в разных направлениях, когда у тебя уже есть не только деньги, но еще и имя. Но этим тоже надо воспользоваться, чем 90% бывших футболистов не делают. Так что стоит все же отдать должное, молодец.
Кто помнит его как вратаря, не скажет так, тем более не назовет футбиком. В футбик мы играли. А для вас зумеры, футбик это игрок почему то.
+7
-1
+6
сейчас в рпл и футболист может состояться, не умея играть в футбол
+10
-5
+5
Ответ Илья Егоров
Объективно, человека зовут на корпараты не потому, что он диджей, а потому что «смари, сань, это тот самый футбик из нулевых пластинки крутит, прикинь какой прикол)». Не, я не хейтер, но с таким успехом он мог стать и художником, и певцом, и скульптуром. Легко развиваться в разных направлениях, когда у тебя уже есть не только деньги, но еще и имя. Но этим тоже надо воспользоваться, чем 90% бывших футболистов не делают. Так что стоит все же отдать должное, молодец.
Вряд ли его приглашали на свадьбу в США как бывшего футболиста, он и у нас не был особенно известным.
+6
-1
+5
Ответ Илья Егоров
Объективно, человека зовут на корпараты не потому, что он диджей, а потому что «смари, сань, это тот самый футбик из нулевых пластинки крутит, прикинь какой прикол)». Не, я не хейтер, но с таким успехом он мог стать и художником, и певцом, и скульптуром. Легко развиваться в разных направлениях, когда у тебя уже есть не только деньги, но еще и имя. Но этим тоже надо воспользоваться, чем 90% бывших футболистов не делают. Так что стоит все же отдать должное, молодец.
Загитова тому большой пример, лезть во всю хрень за счет саоей мордашки
+4
0
+4
человек заставивший пританцовывать кассиров Макдональдса... футболистам такое и не снилось
+5
-1
+4
Ответ Илья Егоров
Объективно, человека зовут на корпараты не потому, что он диджей, а потому что «смари, сань, это тот самый футбик из нулевых пластинки крутит, прикинь какой прикол)». Не, я не хейтер, но с таким успехом он мог стать и художником, и певцом, и скульптуром. Легко развиваться в разных направлениях, когда у тебя уже есть не только деньги, но еще и имя. Но этим тоже надо воспользоваться, чем 90% бывших футболистов не делают. Так что стоит все же отдать должное, молодец.
Именно так, топовые русские диджеи о таких гонорарах могут только мечтать
+3
0
+3
Ответ Илья Егоров
Объективно, человека зовут на корпараты не потому, что он диджей, а потому что «смари, сань, это тот самый футбик из нулевых пластинки крутит, прикинь какой прикол)». Не, я не хейтер, но с таким успехом он мог стать и художником, и певцом, и скульптуром. Легко развиваться в разных направлениях, когда у тебя уже есть не только деньги, но еще и имя. Но этим тоже надо воспользоваться, чем 90% бывших футболистов не делают. Так что стоит все же отдать должное, молодец.
Что в этом объективного? И почему сразу тогда не звали или Нигматуллин врёт?
Желчь какая-то. Объективно - это если вы слышали и знаете, что ничего особенного в его выступлении нет.

Да и звать за такие деньги "того самого футбика (кто использует слово футбик???) из нулевых", чтобы "Саня заценил " - идиотизм, если объективно, конечно.
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В любое время артисты могли состояться не умея петь. Как и актёры, не умеющие играть. Ничего с годами не меняется и это не "сейчас" так, а всегда.
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Ответ Хамлет датский
сейчас – 500-700 тысяч. ======================= Вот просто интересно....за что такие деньги тебе платят)) Какая польза России от тебя?))
Ему бюджет платит что ли? Причем здесь польза для России?
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Ответ Cearvm
Вряд ли его приглашали на свадьбу в США как бывшего футболиста, он и у нас не был особенно известным.
Вратарь Спартака, Локо, ЦСКА и сборной России не был у нас известен? Ты в годы его карьеры жил отшельником? Не прими за оскорбление, наоборот в некотором роде уважаю таких людей, особенно, если они потом возвращаются в социум и создают крепкую, здоровую семью.
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И кому ты нужен без бэкграунда футболиста?
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Ответ Хызыр
Было пару хитов точно, году так в 2012 стрельнула какая то клубная песня с проигрышем на пианино. Не помню как называлась, но автором был указал dj ruslan nigmatullin.
Symphony?
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Ответ [ADO]
Я послушал как-то, ради интереса. Ничего особенного, сплошные клише и примитивно намешанные лупы. В общем, как музыкант скажу - такое любой сможет сделать, у кого хоть сколько-нибудь развит музыкальный слух и есть минимальные навыки крутилки юзать))
Может он больше как имиджевый вариант?
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Ответ Alex Serpen
500 тыс долларов в год - это даже по самому высокому курсу на тот момент в районе 1-1.5млн рублей в месяц. Если сейчас он получает по 500-700к за выступление и считает это меньшей зарплатой, чем в футболе - то что с ним не так? 1 выступление в месяц что ли?)
Доллар по 3 рубля?
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Ответ Alex Serpen
500 тыс долларов в год - это даже по самому высокому курсу на тот момент в районе 1-1.5млн рублей в месяц. Если сейчас он получает по 500-700к за выступление и считает это меньшей зарплатой, чем в футболе - то что с ним не так? 1 выступление в месяц что ли?)
Ты как то странно сравниваешь, берешь доллар , переводишь в рубли по курсу 20 летней давности, а потом эти рубли сравниваешь с нынешними рублями. Это вообще разные деньги, лям в начале 2000х и лям сейчас).
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Ответ Alimoff84
То есть, если на заводе не работаешь, то мужик ты не нормальный?) Или это сарказм был?)
Причем сам комментатор небось работает каким-нибудь всраTым клерком или манагером, но других на завод гонит.
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Ответ АРХАТ
Петь можно научить любого. Другое дело как петь - из абы кого Кобзона или Софии Ротару не будет, нужен талант.
Один поёт чётко вноты но скучно его слушать,другой в ноты некоторые не попадает,но заводит публику. Научиться петь это одно,а иметь харизму другое.Плюс ещё голос от природы и умение им управлять.Когда говорят что нет голоса или медведь на ухо наступил это всё временно и зависит от тебя и наставника.Кому дан талант,но его надо вопрлотить,а кто то своим трудом добивается.
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Ответ Антон Фалафель
Паразитирует сугубо на имени футболиста. Иначе кому бы он как дижей сдался?
Скорее монетизирует.
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Ответ qiqe
диджеи хуже реперов, хотя казалось бы , что хуже и бездарней артистов не существует
Электронная музыка куда лучше рэпа, особенно русского.
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Паразитирует сугубо на имени футболиста. Иначе кому бы он как дижей сдался?
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