«Головин однозначно мог бы помочь «ПСЖ». Он уже готов к следующему шагу в карьере». Колыванов о хавбеке «Монако»
Игорь Колыванов считает, что Александр Головин мог бы заиграть в «ПСЖ».
«Головин однозначно мог бы помочь «ПСЖ». Он лидер «Монако». За последние годы Александр очень сильно прибавил. Все данные для «ПСЖ» у него есть. Возраст хороший, чтобы покорять вершины.
Но Головин подписал новый контракт с «Монако». Может, «ПСЖ» его выкупит. Александр уже готов к следующему шагу в карьере», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости