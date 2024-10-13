«Головин однозначно мог бы помочь «ПСЖ». Он уже готов к следующему шагу в карьере». Колыванов о хавбеке «Монако» 

Игорь Колыванов считает, что Александр Головин мог бы заиграть в «ПСЖ».

«Головин однозначно мог бы помочь «ПСЖ». Он лидер «Монако». За последние годы Александр очень сильно прибавил. Все данные для «ПСЖ » у него есть. Возраст хороший, чтобы покорять вершины.

Но Головин подписал новый контракт с «Монако ». Может, «ПСЖ» его выкупит. Александр уже готов к следующему шагу в карьере», — сказал экс-игрок сборной России.