«Неймар будет играть за «Арсенал». Когда ты придешь? Ты нам нужен!» Промоутер Уоррен – бразильцу во время боя Бетербиева и Бивола

Фрэнк Уоррен хочет видеть Неймара в «Арсенале».

Прошлым вечером бразилец присутствовал на боксерском поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, проходившем в Саудовской Аравии.

Неймар занял место в зале возле промоутера Фрэнка Уоррена, который является фанатом «Арсенала ».

«Вот этот парень. Он едет в Англию. Он приедет и будет играть за «Арсенал». Когда ты придешь в «Арсенал»? Ты нам нужен!» – сказал Уоррен, стоя рядом с улыбающимся Неймаром в эфире TNT Sports.

Контракт 32-летнего нападающего с «Аль-Хилалем » рассчитан до 2025 года. Игрок сейчас восстанавливается после травмы связок колена.