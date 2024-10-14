«Неймар будет играть за «Арсенал». Когда ты придешь? Ты нам нужен!» Промоутер Уоррен – бразильцу во время боя Бетербиева и Бивола
Фрэнк Уоррен хочет видеть Неймара в «Арсенале».
Прошлым вечером бразилец присутствовал на боксерском поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, проходившем в Саудовской Аравии.
Неймар занял место в зале возле промоутера Фрэнка Уоррена, который является фанатом «Арсенала».
«Вот этот парень. Он едет в Англию. Он приедет и будет играть за «Арсенал». Когда ты придешь в «Арсенал»? Ты нам нужен!» – сказал Уоррен, стоя рядом с улыбающимся Неймаром в эфире TNT Sports.
Контракт 32-летнего нападающего с «Аль-Хилалем» рассчитан до 2025 года. Игрок сейчас восстанавливается после травмы связок колена.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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