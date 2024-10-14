Семья умершего в 31 год Болдока может получить все деньги по трехлетнему контракту защитника с «Панатинаикосом». О невесте и годовалом сыне «позаботятся»

Семья Джорджа Болдока получит поддержку со стороны «Панатинаикоса».

Daily Mail сообщает, что в греческом клубе определенные ценности играют очень важную роль, а владелец описывается как человек, которому присуще сострадание, поэтому о невесте и годовалом сыне защитника «позаботятся».

Один из вариантов – выплата им средств, причитающихся по трехлетнему контракту Болдока с клубом, заключенному минувшим летом. Также в следующем году планируется проведение благотворительной игры.

31-летний футболист был найден мертвым в бассейне возле своего дома в среду.