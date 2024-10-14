Семья умершего в 31 год Болдока может получить все деньги по трехлетнему контракту защитника с «Панатинаикосом». О невесте и годовалом сыне «позаботятся»
Семья Джорджа Болдока получит поддержку со стороны «Панатинаикоса».
Daily Mail сообщает, что в греческом клубе определенные ценности играют очень важную роль, а владелец описывается как человек, которому присуще сострадание, поэтому о невесте и годовалом сыне защитника «позаботятся».
Один из вариантов – выплата им средств, причитающихся по трехлетнему контракту Болдока с клубом, заключенному минувшим летом. Также в следующем году планируется проведение благотворительной игры.
31-летний футболист был найден мертвым в бассейне возле своего дома в среду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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