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Умер 31-летний защитник Греции и «Панатинаикоса» Болдок. Его нашли мертвым в бассейне возле дома

Умер защитник сборной Греции Джордж Болдок.

Sport24.gr сообщает, что 31-летний футболист «Панатинаикоса» был найден мертвым в бассейне возле своего дома в среду. До этого жена Болдока не могла связаться с ним в течение нескольких часов.

В настоящее время полиция ведет расследование смерти Болдока. Причина его смерти на данный момент неизвестна, однако на его теле не было обнаружено каких-либо повреджений.

Болдок выступал за «Панатинаикос» с лета 2024 года, перейдя из «Шеффилд Юнайтед». Защитник не был включен в заявку сборной Греции на матчи Лиги наций в октябре.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24.gr
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logoПанатинаикос
logoвысшая лига Греция
logoДжордж Болдок
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