Умер 31-летний защитник Греции и «Панатинаикоса» Болдок. Его нашли мертвым в бассейне возле дома

Умер защитник сборной Греции Джордж Болдок.

Sport24.gr сообщает, что 31-летний футболист «Панатинаикоса » был найден мертвым в бассейне возле своего дома в среду. До этого жена Болдока не могла связаться с ним в течение нескольких часов.

В настоящее время полиция ведет расследование смерти Болдока. Причина его смерти на данный момент неизвестна, однако на его теле не было обнаружено каких-либо повреджений.

Болдок выступал за «Панатинаикос» с лета 2024 года, перейдя из «Шеффилд Юнайтед». Защитник не был включен в заявку сборной Греции на матчи Лиги наций в октябре.