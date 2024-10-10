Умер 31-летний защитник Греции и «Панатинаикоса» Болдок. Его нашли мертвым в бассейне возле дома
Умер защитник сборной Греции Джордж Болдок.
Sport24.gr сообщает, что 31-летний футболист «Панатинаикоса» был найден мертвым в бассейне возле своего дома в среду. До этого жена Болдока не могла связаться с ним в течение нескольких часов.
В настоящее время полиция ведет расследование смерти Болдока. Причина его смерти на данный момент неизвестна, однако на его теле не было обнаружено каких-либо повреджений.
Болдок выступал за «Панатинаикос» с лета 2024 года, перейдя из «Шеффилд Юнайтед». Защитник не был включен в заявку сборной Греции на матчи Лиги наций в октябре.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24.gr
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