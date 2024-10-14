Дест о Хави и периоде в «Барсе»: «Тренер не был честен со мной. Перед отпуском он сказал: «Я рассчитываю на тебя», а по возвращении заявил: «Тебе нужно уйти»
Серджиньо Дест рассказал об отношениях с Хави в «Барселоне».
– Остались ли у вас какие-то сожаления?
– Я бы не сказал, что жалею, потому что в конце концов это зависело не от меня, я не получил достаточно шансов при Хави. Я чувствовал, что меня ограничивают в плане игры, что я не был самим собой. Я хотел подключаться к атаке, ведь это моя самая сильная сторона, но он просил меня не подниматься выше.
– Что произошло с Хави?
– Я думаю, что он не был честен со мной. У нас было несколько разговоров, в которых он говорил мне что-то одно, но потом я сомневался, так ли это на самом деле. Летом, перед тем как уйти в отпуск, он сказал: «Я рассчитываю на тебя, не читай прессу». А сразу после возвращения сказал: «Тебе нужно уйти», – сказал бывший защитник «Барселоны», а ныне игрок ПСВ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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