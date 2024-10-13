Иньеста отрицает, что болел за «Реал»: «Точно нет. Предварительного контракта с ним не было»

Андрес Иньеста опроверг информацию о том, что болел за «Реал».

«Совершенно точно – нет. Про меня говорили некоторые вещи, которые являются неправдой, будто я подписывал предварительный контракт. Пусть смирятся», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».