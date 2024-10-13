Иньеста отрицает, что болел за «Реал»: «Точно нет. Предварительного контракта с ним не было»
Андрес Иньеста опроверг информацию о том, что болел за «Реал».
«Совершенно точно – нет. Про меня говорили некоторые вещи, которые являются неправдой, будто я подписывал предварительный контракт.
Пусть смирятся», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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