Сетьен о Родри: «Он не такой зрелищный игрок, как Ямаль, Месси или Роналду, но наряду с Хави и Иньестой многое дал футболу»

Кике Сетьен впечатлен прогрессом Родри в последние годы.

– Кто из футболистов вам нравится в данный момент?

– Я бы заплатил за то, чтобы увидеть Родри, но, к сожалению, мы не сможем его увидеть еще какое-то время. Он является исключительным примером для всех детей. У него был впечатляющий прогресс, он стал лучшим опорным полузащитником мира, хотя раньше им не был. Возможно, он не такой зрелищный игрок, как Ямаль , Месси или Криштиану , но это умный игрок, и, не обладая такими же природными данными, как все эти футболисты, ему удалось достичь того, чего он достиг, что достойно уважения. И к тому же он выиграл чемпионат Европы.

– Не хватает ли Родри признания?

– Я его уже признаю, и наверняка его заслуги гораздо больше. Потому что все эти футболисты родились с природными задатками, но Родри невероятно спрогрессировал за последние 6-7 лет. Он, как и Хави , Иньеста и все эти ребята, хотя и не является мировой звездой, которая забивает много голов, но многое дал футболу», – сказал бывший главный тренер «Барселоны».

Родри выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки и мениска, полученной в игре с «Арсеналом» в АПЛ.