Директор «Эспаньола» о соседстве с «Барсой»: «То, что нас меньше, не делает нас хуже. У меня может быть маленький дом, но с лучшей едой. Не должно быть комплексов»
Директор «Эспаньола» высказался о соседстве с «Барселоной» в городе.
«25 000 человек, которые собираются на стадионе каждые 15 дней, наслаждаются футболом. То, что нас меньше, не делает нас хуже, именно поэтому мне так нравится «Эспаньол». Я испытал это в Стране Басков с «Эйбаром».
У меня может быть маленький дом, но с лучшей едой. У «Эспаньола» не должно быть никаких комплексов. Вообще никаких. Мы можем быть счастливее, чем «Барса», – сказал Франк Гарагарса.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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