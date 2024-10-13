Директор «Эспаньола» о соседстве с «Барсой»: «То, что нас меньше, не делает нас хуже. У меня может быть маленький дом, но с лучшей едой. Не должно быть комплексов»

Директор «Эспаньола» высказался о соседстве с «Барселоной» в городе.

«25 000 человек, которые собираются на стадионе каждые 15 дней, наслаждаются футболом. То, что нас меньше, не делает нас хуже, именно поэтому мне так нравится «Эспаньол». Я испытал это в Стране Басков с «Эйбаром».

У меня может быть маленький дом, но с лучшей едой. У «Эспаньола » не должно быть никаких комплексов. Вообще никаких. Мы можем быть счастливее, чем «Барса», – сказал Франк Гарагарса.