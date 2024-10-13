Гвардиола о двух треблах в качестве тренера: «Что ж, я хорош! Мне повезло в «Барселоне», команде моего сердца»
Пепу Гвардиоле напомнили, что он выиграл два требла в качестве тренера.
«Два? Что ж, я хорош!
Мне повезло в «Барселоне», команде моего сердца. Я поработал в трех великих командах за свою карьеру», – отметил главный тренер «Манчестер Сити» в передаче Che Tempo Che Fa.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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