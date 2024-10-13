Радимов о матче сборной с бразильцами РПЛ: «Им тоже будет интересно. Желание доказать на фоне лучших футболистов России, что они здесь главные, кудесники мяча»

Владислав Радимов прокомментировал идею матча сборной России с бразильцами РПЛ.

Ранее Радимов предложил провести матч между сборной России и бразильскими легионерами РПЛ .

– Думаю, что для бразильцев этот матч тоже будет интересен. Во‑первых, они спортсмены, а во‑вторых, будет желание доказать публике, что они здесь главные: мы кудесники мяча. Пожалуйста, доказывайте на фоне лучших футболистов страны, а если на игру приедут Александр Головин , Алексей Миранчук , то это будет замечательно для всех.

– Каким был бы результат такого матча?

– У бразильцев как обычно: мы забьем, сколько захотим, а вы – сколько сможете. Но это шутки. Я не знаю, соперники равные, – сказал бывший полузащитник «Зенита».