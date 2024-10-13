Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» Клоппа – самый трудный соперник, с которым я сталкивался. Поэтому я отдаю должное «Сити», мы достигли огромного успеха»

Пеп Гвардиола высказался о Йохане Кройффе и Юргене Клоппе.

«Кройф был бы лучшим из всех сегодня. Без него меня бы здесь не было, для меня он был величайшим», – заявил главный тренер «Манчестер Сити », выступая перед тренерами УЕФА по видеосвязи.

Он также выделил среди многих других Юргена Клоппа и Роберто Де Зерби .

«Ливерпуль » Клоппа – самый трудный соперник, с которым я когда-либо сталкивался в своей жизни. Это была с отрывом самая сложная команда из-за ее манеры игры, им было очень трудно противостоять.

Поэтому я отдаю должное нашим заслугам. Мы достигли огромного успеха», – отметил Гвардиола .