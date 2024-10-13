Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» Клоппа – самый трудный соперник, с которым я сталкивался. Поэтому я отдаю должное «Сити», мы достигли огромного успеха»
Пеп Гвардиола высказался о Йохане Кройффе и Юргене Клоппе.
«Кройф был бы лучшим из всех сегодня. Без него меня бы здесь не было, для меня он был величайшим», – заявил главный тренер «Манчестер Сити», выступая перед тренерами УЕФА по видеосвязи.
Он также выделил среди многих других Юргена Клоппа и Роберто Де Зерби.
«Ливерпуль» Клоппа – самый трудный соперник, с которым я когда-либо сталкивался в своей жизни. Это была с отрывом самая сложная команда из-за ее манеры игры, им было очень трудно противостоять.
Поэтому я отдаю должное нашим заслугам. Мы достигли огромного успеха», – отметил Гвардиола.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости