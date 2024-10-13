«Ман Сити» рассматривал Виейра как замену Гвардиоле. «Горожане» много лет ведут поиск преемника Пепа
Патрик Виейра имел шансы возглавить «Манчестер Сити».
The Athletic сообщает, что «горожане» хотят как можно дольше сотрудничать с Пепом Гвардиолой, но в то же время не один год занимаются поиском потенциальных преемников испанского тренера.
Виейра входил в число интересующих «Сити» специалистов в то время, когда относительно успешно работал в «Кристал Пэлас». В 2023 году он был уволен. Также среди кандидатов был Микель Артета из «Арсенала».
Также называются такие тренеры, как Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»), Мичел Санчес («Жирона»), Роберто Де Дзерби («Марсель»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости