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«Ман Сити» рассматривал Виейра как замену Гвардиоле. «Горожане» много лет ведут поиск преемника Пепа

Патрик Виейра имел шансы возглавить «Манчестер Сити».

The Athletic сообщает, что «горожане» хотят как можно дольше сотрудничать с Пепом Гвардиолой, но в то же время не один год занимаются поиском потенциальных преемников испанского тренера.

Виейра входил в число интересующих «Сити» специалистов в то время, когда относительно успешно работал в «Кристал Пэлас». В 2023 году он был уволен. Также среди кандидатов был Микель Артета из «Арсенала».

Также называются такие тренеры, как Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»), Мичел Санчес («Жирона»), Роберто Де Дзерби («Марсель»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoМарсель
logoПатрик Виейра
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoТоттенхэм
logoПеп Гвардиола
logoРоберто Де Дзерби
logoЖирона
logoМичел Санчес
logoЭндж Постекоглу
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