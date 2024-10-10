Кукурелья о песне про Холанда: «Все поют ее, когда меня видят, это забавно. Эрлинг увидел в тиктоке и воспринял близко к сердцу. Палмер поговорил с ним, теперь все улажено»
Во время празднования победы на Евро-2024 защитник сборной Испании и «Челси» взял микрофон и спел для зрителей: «Куку-куку-релья, он ест паэлью, Куку-куку-релья, он пьет «Эстреллу», трепещи, Холанд, потому что идет Кукурелья!»
После матча с «Челси» в АПЛ (3:0) форвард «горожан», отметившийся голом, вспомнил об этой песне: «Забавный парень, просил у меня футболку в прошлом сезоне».
«При виде меня все поют эту песню, когда я выхожу на разминку – это забавно. «Куку-Куку-релья» – первое, что они поют мне.
Холанд воспринял это близко к сердцу. Но теперь все улажено, потому что Коул Палмер поговорил с ним и сказал, что я хороший парень. Холанд увидел это в тиктоке и подумал, что это видео направлено лично против него, но в нем могли быть Мбаппе или Месси», – сказал Кукурелья в интервью COPE.
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