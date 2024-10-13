Соболев после 2+2 с «Войводиной» : «Уверенность прибавляется – чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Уже не стесняюсь и могу принимать решения, брать игру на себя»
В субботу клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над сербской «Войводиной» (4:1) в товарищеском матче. Соболев забил два гола и сделал две результативные передачи.
– Что больше удовольствия доставило – два гола или две передачи?
– В первую очередь – наша хорошая игра. И то, что лично у меня появляется уверенность. Чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Этому сейчас рад больше всего.
– Одну из голевых передач вы отдали пяткой. Это тоже говорит о том, что стали лучше чувствовать партнеров?
– Да, и это тоже про уверенность, которая прибавляется. Уже не стесняешься и можешь принимать такие решения, брать игру на себя.
– Что скажете о «Войводине»?
– Хорошая команда, виден уровень. Играли агрессивно, быстро. Получили удовольствие от игры с таким соперником, – сказал форвард «Зенита».
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