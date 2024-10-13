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  • Соболев после 2+2 с «Войводиной» : «Уверенность прибавляется – чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Уже не стесняюсь и могу принимать решения, брать игру на себя»
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Соболев после 2+2 с «Войводиной» : «Уверенность прибавляется – чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Уже не стесняюсь и могу принимать решения, брать игру на себя»

Александр Соболев рассказал, что чувствует себя уверенней в «Зените».

В субботу клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над сербской «Войводиной» (4:1) в товарищеском матче. Соболев забил два гола и сделал две результативные передачи.

– Что больше удовольствия доставило – два гола или две передачи?

– В первую очередь – наша хорошая игра. И то, что лично у меня появляется уверенность. Чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Этому сейчас рад больше всего.

– Одну из голевых передач вы отдали пяткой. Это тоже говорит о том, что стали лучше чувствовать партнеров?

– Да, и это тоже про уверенность, которая прибавляется. Уже не стесняешься и можешь принимать такие решения, брать игру на себя.

– Что скажете о «Войводине»?

– Хорошая команда, виден уровень. Играли агрессивно, быстро. Получили удовольствие от игры с таким соперником, – сказал форвард «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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