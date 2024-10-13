Андрей Канчельскис: «Футболисты «Сити» играют за идею, а не за деньги. Когда в «МЮ» были люди, любящие футбол, все было иначе. Команда была семьей, сейчас такого нет»
Андрей Канчельскис порассуждал о приоритетах современных футболистов.
– Многие любят деньги, а не футбол. Когда игрок ставит на первое место деньги, он заканчивается как спортсмен. Человек должен быть фанатично предан футболу! Сколько мы видим примеров того, что футболисты начинают ставить на первое место машины и квартиры, а потом тут же проваливаются.
– Футболисты «Манчестер Сити» играют за идею, а не за деньги?
– Однозначно. Они дают результат, они побеждают. Они играют не за деньги, а за идею. Когда у руля «Манчестер Юнайтед» были люди, которые любили футбол, все было иначе. Тогда команда была одной семьей, сейчас такого нет, – сказал бывший полузащитник «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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