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  • Андрей Канчельскис: «Футболисты «Сити» играют за идею, а не за деньги. Когда в «МЮ» были люди, любящие футбол, все было иначе. Команда была семьей, сейчас такого нет»
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Андрей Канчельскис: «Футболисты «Сити» играют за идею, а не за деньги. Когда в «МЮ» были люди, любящие футбол, все было иначе. Команда была семьей, сейчас такого нет»

Андрей Канчельскис порассуждал о приоритетах современных футболистов.

– Многие любят деньги, а не футбол. Когда игрок ставит на первое место деньги, он заканчивается как спортсмен. Человек должен быть фанатично предан футболу! Сколько мы видим примеров того, что футболисты начинают ставить на первое место машины и квартиры, а потом тут же проваливаются.

Футболисты «Манчестер Сити» играют за идею, а не за деньги?

– Однозначно. Они дают результат, они побеждают. Они играют не за деньги, а за идею. Когда у руля «Манчестер Юнайтед» были люди, которые любили футбол, все было иначе. Тогда команда была одной семьей, сейчас такого нет, – сказал бывший полузащитник «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Россия
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logoАндрей Канчельскис
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